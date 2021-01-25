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25 января 2021 года 19:29

Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса Мосбиржи на фоне ослабления рубля, но закрепиться выше 3400п не смог

Москва. 25 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips вслед за фондовой Азией и на фоне ослабления рубля, индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше рубежа 3400 пунктов из-за забуксовавшей в росте нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3397,48 пункта (+0,4%, утром индекс поднимался выше 3425 пунктов), индекс РТС просел до 1412,02 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар вырос до 75,79 рубля (+0,49 рубля), золото стоит $1854,1 за тройскую унцию (-0,1%).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, рынок акций РФ в начале недели попытался скорректироваться вверх вслед за Азией на ожиданиях скорых масштабных мер стимулирования экономики США.

Негатив, связанный с ростом заболеваемости коронавирусом в Китае и странах Азии, а также различные сложности с проведением массовой вакцинации в развитых странах лишь временно отошли на второй план. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3380-3450 пунктов, индекс РТС - в рамках 1390-1470 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, уличная активность в минувшие выходные существенного влияния на инвесторов не оказала, поскольку показалась весьма скромной и неактуальной. В "минусе" торговался транспортный сектор, а в лидерах роста оказались бумаги финансовых компаний. Розничные сети и строительный сектор выиграли от пандемии - "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) подтвердила общую тенденцию в строительной отрасли, показав рост продаж в 2020 году на 12% (до 95 млрд рублей). "Акрон" (MOEX: AKRN) сообщил о росте производства товарной продукции на 7% за 2020 год (до почти 8 млн тонн). Торговая сеть "Лента" (MOEX: LNTA) увеличила розничную выручку в 2020 году на 7,3% (до 438 млрд рублей). Все розничные сети сообщили о росте выручки за прошлый год, увеличении среднего чека вместе с ростом сопоставимых продаж и о снижении трафика. Если учитывать весьма бурный рост онлайн-продаж, то снижение трафика находит логичное объяснение, считает аналитик.

На рубль продолжают оказывать влияние внешнеполитические риски. В ПАСЕ вновь подвергли сомнению полномочия российской делегации. Из Европы также звучат призывы по поводу судьбы "мирных демонстрантов", а в РФ высказывают прямые претензии американскому посольству. В целом детали особой важности не несут, но общий фон остается нервозным для рубля.

В Европе индексы акций развернулись вниз, слабее всех был сектор путешествий и гостеприимства. Ожидается, что в понедельник новый президент США Джо Байден подпишет указ о запрете на въезд не американцев из ЮАР, Бразилии и ряда европейских стран, где обнаружились более активные штаммы коронавируса. В Германии индекс деловых ожиданий упал в январе до 91,1 пункта с декабрьских 93 пунктов, оценка текущей ситуации также ухудшилась до 89,2 пункта с 91,3 пункта. В понедельник стартовал Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет в цифровом формате, в рамках которого выступает президент КНР Си Цзиньпин, но не выступит президент США Джо Байден, что уже назвали знаковой приметой времени, когда Китай все громче заявляет о своем глобальном лидерстве. По данным Конференции по торговле и развитию ООН, в 2020 году Китай получил $163 млрд прямых иностранных инвестиций, а США - только $134 млрд, отмечает Кочетков.

На текущей неделе ожидается старт обсуждения пакета "спасения Америки" за $1,9 трлн, что в потенциале может стать очередным поводом для существенного ослабления доллара. Возможно, что запрет в США на въезд граждан из стран с более опасными штаммами коронавируса негативно скажется на акциях авиакомпаний. Также на торги будет оказывать влияние информация о мутациях вируса, от которых не защищают созданные вакцины. Российский рынок акций подрос на фоне снижения ожиданий вероятного укрепления рубля. В периоды, когда деньги теряют свою стоимость, инвесторы предпочитают размещать свои средства в реальных активах, считает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль обновил месячный минимум к доллару и евро, не сумев избавится от давления геополитики. Большинство рисковых активов утром росло на фоне известий об уменьшении скорости распространения коронавируса в мире. В некоторых азиатских странах благодаря этому снимают ограничения, однако во многих других регионах ситуация с пандемией остается тяжелой. Нефть в понедельник пытается сохранить восходящую динамику, Brent держится выше $55 за баррель, отмечает эксперт.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, на текущей неделе рынок акций РФ может остаться под давлением продаж, в том числе из-за усиления санкционных рисков со стороны ЕС и США. Рост случаев заражения COVID-19, появление и распространение новых штаммов вируса, ужесточение локдаунов и задержки с процессом вакцинации в Европе также усиливают краткосрочные риски. В США размер пакета экономической помощи на $1,9 трлн, возможно, придется сократить, так как для его принятия необходима поддержка как минимум 10 представителей республиканской партии. На российском рынке акций на этой неделе в фаворитах могут остаться бумаги циклических компаний и технологического сектора.

В США индексы акций в минувшую пятницу показали смешанную динамику, индекс Nasdaq (+0,1%) обновил свой максимум. Неделя завершилась ростом индикаторов: Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,6% и 1,9% соответственно, Nasdaq подскочил на 4,2%.

Инвесторы изменили свою оценку перспектив принятия новых мер поддержки экономики США, отмечает CNBC. Все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер. Тем временем сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

Финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,4%), снижается после утреннего роста Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-1,1%), но пытается расти Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

На нефтяном рынке цены пытаются подрасти, цена Brent пока не достигла $56 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $55,52 за баррель (+0,2% и -1,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,3 за баррель (+0,1% и -1,6% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть Brent подорожала на 0,6%, мартовский контракт на нефть WTI снизился в цене на 0,3%.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Китае, где в воскресенье было выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 80 днем ранее. Обеспокоенность усиливает тот факт, что новая вспышка заболевания произошла незадолго до Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы (до 289 штук). Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+8,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+8,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+7,5%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,1% и +8,4% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+5,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,4%).

Подросли акции "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+1,3%) на заявлениях президента РФ Владимира Путина о своем советнике Борисе Титове, являющемся владельцем компании. В частности, Путин заявил, что в будущем, возможно, стал бы заниматься виноделием как видом деятельности, но не бизнесом, допустил, что мог бы работать советником у знакомого предпринимателя.

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-35,1% и -35,2% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-15,5%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-14,3%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,1%).

Просели акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-1,1%). ООО "ЭнергоМашиностроительный холдинг" ("ЭМ Холдинг" Орск, Оренбургская область) намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)), следует из уведомления компании на сайте Федресурс. Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в июне прошлого года "ЭМ Холдинг" подал в суд заявление с требованием взыскать с ЧМК задолженность по договорам поставки продукции на сумму 4,929 млн рублей, а также неустойку и расходы по уплате госпошлины.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 106,66 млрд рублей (из них 28,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,93 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,07 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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