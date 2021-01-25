Интерес инвесторов к бондам развивающихся стран на этой неделе сохранится - Сбер Управление Активами

Интерес инвесторов к бондам развивающихся стран на этой неделе сохранится, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

Эксперт напоминает, что на прошлой неделе глобальные рынки умеренно выросли после небольшой коррекции неделей ранее. Давление на котировки активов по-прежнему оказывали карантины в европейских странах. Однако благодаря ожиданиям расширения стимулирующих мер со стороны американских властей по итогам недели большинство рисковых активов продемонстрировало рост котировок. Еврооблигации развивающихся стран также преимущественно росли в цене. В результате по итогам недели индекс Euro Cbonds IG Corporate EM прибавил 0,4%. Российские евробонды, напротив, находились под умеренным давлением, что было отчасти связано с ростом геополитических рисков. По итогам недели индекс Euro Cbonds IG Russia потерял 0,2%.

На рублевом долговом рынке происходила умеренная коррекция как из-за роста геополитических рисков, так и из-за роста инфляции по недельным данным выше 5%. По мнению Малина, это может привести к тому, что ЦБ перенесет снижение ключевой ставки на второе полугодие. В результате к концу недели индексы государственных и корпоративных облигаций Мосбиржи потеряли 0,4% и 0,1% соответственно.

"На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ФРС, действиях Дж. Байдена на посту президента США и статистике по американской экономике. Мы полагаем, что ФРС отметит необходимость стимулирующей политики. При этом пакет помощи экономике в размере 1,9 трлн долларов будет одобрен Конгрессом. Все эти меры, с одной стороны, помогут восстановлению американской экономики, а с другой - обеспечат нахождение ставок по облигациям развитых рынков на низких уровнях. В таких условиях интерес инвесторов к бондам развивающихся стран сохранится, что поддержит их котировки", - считает эксперт Сбер Управление Активами.

По мнению Малина, корпоративные рублевые облигации остаются наиболее интересным активом для инвестирования на рублевом облигационном рынке - ставки по таким инструментам превышают инфляцию, а также ставки по депозитам и ОФЗ. "При этом стоит отметить, что по мере коррекции сегмента ОФЗ, привлекательность госбумаг также растет. Мы ждем момента для увеличения позиций в длинных ОФЗ", - подчеркивает эксперт.

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