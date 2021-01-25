Рынок ОФЗ, вероятно, останется под давлением внешнего негатива и усиления локальных рисков - Газпромбанк

Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, останется под давлением ситуации на внешних рынках и усиления локальных рисков, говорится в обзоре Газпромбанка.

Аналитики инвестбанка также ожидают сохранения повышенной волатильности на рынке. "В текущих условиях мы по-прежнему отдаем предпочтение ОФЗ-линкерам, которые имеют свойства защитных инструментов. Кроме того, их вмененная инфляция (3,7%) ниже большинства прогнозов и целевого ориентира ЦБ". - указывают эксперты.

Рынок ОФЗ на минувшей неделе показал негативную динамику: короткие выпуски прибавили в доходности 3-8 б.п., средние и длинные - 12-15 б.п. Угол наклона кривой вырос, спред 10-3 составил 128 б.п. (+6 б.п.). В понедельник на рынке наблюдается повышательная коррекция, а доходности ОФЗ снижаются на 2-3 б.п.

Несмотря на снижение рынка на минувшей неделе, по оценкам аналитиков банка на основе данных НРД, иностранные инвесторы за указанный период нарастили свои позиции в ОФЗ на 9 млрд руб. (+20 млрд руб. на предыдущей неделе). Покупки нерезидентов были сосредоточены на коротком участке кривой (1-6 лет, +13 млрд руб.), в то время как в более длинных выпусках наблюдались умеренные продажи (-4 млрд руб.). Наибольшие притоки произошли в конце недели.

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