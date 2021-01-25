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25 января 2021 года 15:39

Рубль днем растерял значительную часть роста к доллару и евро перед завершением основных налоговых выплат января

Москва. 25 января. Доллар и евро отыграли почти все утренние потери и лишь слабо снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растерял значительную часть роста первой половины дня, но продолжает немного укрепляться к бивалютной корзине перед завершением основных налоговых выплат января.

Курс доллара США составил 75,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,49 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,6 копейки - до 82,6 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 января на 49,54 копейки, до 74,8569 руб./$1, и увеличил курс евро на 73,71 копейки, до 91,1458 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть утреннего роста, но продолжает слегка укрепляться к доллару и евро на дневных торгах благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность перед завершением основных налоговых выплат января. В понедельник в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее - налог на прибыль. Поддержку рублю продолжают оказывать подрастающая нефть и надежды на рост рисковых активов на продолжении смягчения денежно-кредитной политики в США.

Финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ранее Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

Белый дом в воскресенье начал переговоры с двухпартийной группой сенаторов по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, сообщает Associated Press. При этом часть республиканцев уже начала высказывать сомнения в необходимости новых стимулирующих мер и, кроме того, сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит в понедельник в разделе актуальных международных событий ситуацию с арестом в Москве российского оппозиционера Алексея Навального и прошедшими в субботу в России акциями в его поддержку.

"В понедельник мы обсудим дальнейшие шаги (в отношениях Евросоюза с Россией - ИФ) с министрами иностранных дел на заседании Совета ЕС", - сообщил в субботу в своем твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Берлин осуждает применение силы против демонстрантов на акциях в российских городах в минувшую субботу, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "...Задержанных нужно незамедлительно отпустить", - сказал представитель кабмина ФРГ. Так же он указал на необходимость отпустить Навального.

Тем не менее, по его словам, Берлин не считает, что темы "Северного потока 2" и ситуации с Алексеем Навальным имеют прямую связь, позиция правительства ФРГ по проекту не изменилась. "Прямой связи между Навальным и проектом "Северный поток 2" нет", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

"Новую неделю рубль начал с заметного укрепления и, по всей видимости, основную поддержку рублю в утренние часы оказывали рост котировок нефти и остаточные продажи валюты к налоговым платежам на внутреннем рынке. Однако в последующие часы спрос на российскую валюту полностью иссяк и к концу первой половины дня рубль растерял все свое преимущество. На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели наблюдается нейтральная обстановка. С одной стороны, аппетит инвесторов к риску несколько поддержала новость о том, что Сенат США поддержал кандидатуру Йеллен (которую рынки рассматривают как сторонницу финансовых стимулов) на пост министра финансов. С другой стороны, сложная эпидемиологическая ситуация в мире, даже несмотря на активную вакцинацию во многих регионах, продолжает ограничивать аппетит инвесторов к риску", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль двигается в рамках общих тенденций валют развивающихся стран, хоть и показывает результат чуть хуже аналогичных валют. Помимо общего негатива, на курс российской валюты продолжают влиять политические новости. Более того, после уплаты сегодня основных налоговых выплат (НДС, НДПИ, акцизы), поддержка этого фактора для рубля ослабнет. При этом, на наш взгляд, риск реальных санкций остается умеренным, а ослабление рубля - хорошая возможность для продажи валюты, так как приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Байден выглядит более рациональным и прагматичным (в сравнении с предшествующим президентом США), и поэтому ужесточение санкций, скорее всего, не последует в отсутствие поддержки со стороны лидеров стран ЕС (прежде всего, Германии и Франции), которые в прошлом году выражали несогласие (из-за своих экономических интересов) с политикой санкций США. Однако последние события могут сблизить ЕС и США в вопросе новых санкций против РФ. Введение жестких санкций (например, запрет на владение новыми госбумагами РФ или отключение от SWIFT) может вызвать дополнительный отток капитала $70-100 млрд за год, что транслируется в премию курса рубля (к равновесному уровню) в размере 10-15 рублей (то есть в таком сценарии потенциал для ослабления рубля еще не исчерпан)", - высказывают мнение аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются днем в понедельник на ожидании усиления стимулов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,34% - до $55,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,4% - до $52,48 за баррель.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 289 установок. Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в понедельник незначительную разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,58%. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 4,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,91% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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