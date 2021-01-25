BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Детский мир", "Интер РАО", "НОВАТЭК", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 акций текущей недели мы включаем "Детский мир". Сеть магазинов товаров для детей была создана в 1947 году и стала крупнейшей. Мы позитивно смотрим на "Детский мир" на фоне релиза сильных операционных результатов 20 января, а также корпоративных новостей. Так, Altus направил запрос в ФАС об увеличении доли в ритейлере до 29,9%. Новыми акционерами могут стать генеральный и финансовый директора "Полюса", которые благодаря своему опыту способны повысить стоимость компании", - пишут эксперты.

Также в список фаворитов добавлена Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. "Мы считаем, что акции "Интер РАО" могут показать опережающую динамику в ближайшем будущем. Компания планирует в феврале-марте провести встречи с инвесторами, которые повысят внимание рынка к акциям холдинга. "Интер РАО" стоит крайне дешево (прогнозный показатель EV/EBITDA 1,1x), и мы ждем ререйтинга после объявления о первых сделках M&A (I полугодие 2021 года)", - отмечают в инвесткомпании.

Оставлен в топ-5 и "НОВАТЭК" - крупнейший независимый производитель природного газа в России. "Мы оставляем компанию в топ-5 с целью отыграть очень высокие цены на СПГ в Азии (в меньшей степени в Европе). Долгосрочные амбициозные планы компании по развитию СПГ вновь выходят на первый план в сознании инвесторов", - указывают аналитики.

По-прежнему в фаворитах "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Газпром", как и "НОВАТЭК", дает возможность инвесторам отыграть позитивные тренды на азиатском и европейском газовых рынках, при этом у компании один из самых высоких уровней потенциала роста в секторе, обращают внимание эксперты.

"Мы сохраняем акции "М.Видео" в списке фаворитов. Компания планирует 4 февраля провести презентацию новой стратегии вместе с релизом операционных результатов за IV квартал 2020 года - мы ожидаем сильных показателей. На наш взгляд, событие может стать краткосрочным катализатором для бумаги. Кроме того, дополнительную поддержку могут оказать комментарии о планах SPO", - пишут эксперты инвесткомпании.

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