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25 января 2021 года 16:22

"Финам" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Наша оценка справедливой стоимости "Совкомфлота" составляет $3,6 млрд, прогнозная цена на акцию - $1,53 или 113,07 рубля, что предполагает потенциал роста котировок в перспективе 12 месяцев на 24% от текущего уровня. Рекомендация - "покупать", - пишет аналитик отдела макроэкономического анализа инвесткомпании Наталия Пырьева.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- "Совкомфлот" играет важную стратегическую роль в обслуживании крупных энергетических проектов страны и работает с крупнейшими представителями нефтегазовой отрасли. В числе клиентов компании - "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron Corp. и др.;

- Объем законтрактованной выручки составляет $24 млрд, что превышает выручку 2019 года в 14 раз. Выручка компании номинирована в долларах, что обеспечивает защиту от девальвации рубля;

- По итогам 9 месяцев 2020 года выручка увеличилась на 22,1% г/г и составила $1069,8 млн, а чистая прибыль акционеров подскочила на 113,9% г/г, до $248,8 млн;

- По итогам 2020 года "Совкомфлот" планирует выплатить не менее 50% чистой прибыли по МСФО, и дивиденды могут составить $190 млн или 7,1 руб. на акцию с доходностью 7,8%.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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