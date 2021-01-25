Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3820-3860 пунктов- "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3820-3860 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Торговая сессия 22 января не изменила картину. Относительная сила покупателей преобладает, однако верхняя граница равноудаленного канала в области 3860 пунктов выступает серьезным сопротивлением. В связи с этим краткосрочная консолидация вполне возможна", - пишет он в комментарии компании.

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