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25 января 2021 года 15:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $148,8
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $148,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: $138,98, потенциальная доходность: 7,06%, стоп-приказ: $133,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Через 2 дня (27.01.21) компания публикует отчетность за IV квартал 2020. По прогнозам аналитиков, от Apple стоит ожидать увеличение прибыли в последнем квартале благодаря росту продаж по всей линейке продуктов и услуг, а также запуску iPhone 12. В целом, с нашей точки зрения, на рынке достаточно мало инновационных компаний, чьи продукты с добавленной стоимостью уже сейчас производятся в промышленных масштабах. Много таких компаний, чья база выручки сейчас низкая, и в чью оценку заложен рост на 40-50% по выручке на протяжении 10 лет. Однако, с нашей точки зрения, при коррекции капитал оттуда как раз может начать перетекать в более классические ИТ-компании (Google, Apple и др.)", - отмечают аналитики "Финама". Они также подчеркивают, что Уоррен Баффет по-прежнему держит акции Apple на 40+% от своего портфеля. "С технической точки зрения, актив торгуется в восходящем тренде, пробивая свой максимум, что является сильным бычьим сигналом для большинства технических фондов. Рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе, при открытии позиции на 13,68% от портфеля, риск по нему составит 0,5%. Коэффициент прибыль/риск - 1,93", указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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