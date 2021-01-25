"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 347 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции ПАО "МТС" с целью 347 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,52%, стоп-приказ: 324,42 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "МТС" развивает цифровое направление бизнеса, функционирующее на базе облачных технологий. IT-консалтингом и инфраструктурными проектами будет заниматься дочерний провайдер CloudMTS. Положительным аспектом для компании также будет являться льготная кредитная линия, полученная от ВЭБ. Финансирование предоставлено на реализацию проектов в области искусственного интеллекта и развитие экосистемы "МТС"", - отмечаю аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага сохраняет положительную динамику, оттолкнувшись от нижней границы восходящего канала. Уровнем сопротивления выступает цена 349 руб. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 20% от портфеля и выставлении стоп приказа на 324,42 руб., риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98", - указывают эксперты инвесткомпании.

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