Акции циклических и технологических компаний будут в лидерах роста на этой неделе - Альфа-банк

Акции циклических и технологических компаний будут в лидерах роста на этой неделе, говорится в комментарии аналитика Альфа-банк Джона Волша.

Азиатские рынки акций открыли неделю на оптимистической ноте, однако эксперт банка ожидает, что она будет непростой, особенно для российского рынка акций. По России в минувшую субботу прошла волна протестов в поддержку Алексея Навального, в связи с арестом которого вновь усиливаются санкционные риски как со стороны ЕС, так и США, отмечает Волш.

"Что касается ситуации в мире, то рост случаев Covid, появление и распространение новых штаммов вируса, ужесточение в связи с этим локдаунов и задержки с процессом вакцинации в Европе усиливают краткосрочные риски. В воскресенье представители администрации Д. Байдена попытались снять опасения республиканцев по поводу предложенного Д. Байденом пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который, по их мнению, велик. Вполне вероятно, что размер пакета придется снизить, так как для его принятия необходима поддержка как минимум 10 представителей республиканкой партии. Мы ожидаем, что на российском рынке акций на этой неделе в лидерах роста будут акции циклических компаний и бумаги технологического сектора", - прогнозирует эксперт банка.

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