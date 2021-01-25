Текущее ослабление рубля - хорошая возможность для продажи валюты - Банк "Санкт-Петербург"

Текущее ослабление рубля - хорошая возможность для продажи валюты, так как приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль двигается в рамках общих тенденций валют развивающихся стран, хоть и показывает результат чуть хуже аналогичных валют. Помимо общего негатива, на курс российской валюты продолжают влиять политические новости. Более того, после уплаты сегодня основных налоговых выплат (НДС, НДПИ, акцизы), поддержка этого фактора для рубля ослабнет. При этом, на наш взгляд, риск реальных санкций остается умеренным, а ослабление рубля - хорошая возможность для продажи валюты, так как приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики банка.

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