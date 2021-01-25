Название компании Цена,руб. Капитализация, млд Потенц. рост в след. 12 мес. Див. дох-cть в след. 12 мес. AT&T Inc. 29 206 6% 7,3% Exxon Mobil Corp. 47 201 7% 7,4% Chevron Corp. 92 177 13% 5,7% International Business Machines Corp. 119 106 13% 5,7% AbbVie Inc. 111 196 6% 4,7%

Sber CIB составил топ-5 акций США с лучшими дивидендными историями, куда вошли AT&T, Exxon Mobil, Chevron, IBM и AbbVie, говорится в комментарии инвестбанка. "Предлагаем подборку иностранных дивидендных акций, которые торгуются на Московской бирже. Все пять компаний стабильно выплачивают дивиденды на ежеквартальной основе. При этом Exxon Mobil, AT&T, Chevron и IBM повышают их более 25 лет подряд и по праву входят в число дивидендных аристократов", - отмечают аналитики Sber CIB. Exxon Mobil 109 лет подряд выплачивает дивиденды. В последние 37 лет компания увеличивала их ежегодно в среднем на 6,1%, указывается в комментарии. AT&T Inc. ежегодно повышает дивидендные выплаты после разделения в 1983 году в среднем на 4,1% в год. В последние 12 лет компания увеличивает квартальные дивиденды на один цент в год, а темпы их роста составляют около 2%. Chevron Corp. ежегодно увеличивает дивиденды 32 года подряд, в среднем на 6,3% в год. IBM выплачивает дивиденды 104 года подряд. В последние 26 лет компания увеличивала их ежегодно в среднем на 13,9%. Тем не менее в последние три года темпы роста дивидендных выплат не превышают 5% в год. AbbVie Inc. ежегодно повышает дивиденды с момента выделения из состава Abbott Laboratories в 2013 году. В течение 8 лет Abbvie увеличивала дивиденды в среднем на 15,9% в год, что является очень высоким показателем. В последние три года темпы роста дивидендов замедлились до 10% в год.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.