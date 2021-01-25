Евро может вырасти до $1,25-1,30 на горизонте 2-4 месяцев - BCS GM

Курс евро может вырасти до $1,25-1,30 на горизонте ближайших 2-4 месяцев, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

По итогам заседания ЕЦБ 21 января европейский регулятор сохранил неизменной свою политику и сигнал рынкам: мягкая политика банка останется без изменений по меньшей мере еще год, выкуп активов продолжится, отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

"Эти новости полностью совпали с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом, что объясняет отсутствие значимой реакции на итоги заседания на валютном рынке. В ближайшее время главным драйвером для евро останется доллар и политика новой администрации в США: ожидаемое одобрение Конгрессом нового пакета помощи экономике США поддержит высокие уровни долларовой ликвидности и окажет растущее давление на доллар - от этого должны выиграть многие валюты, включая евро. Мы по-прежнему ожидаем, что на горизонте ближайших 2-4 месяцев евро может вырасти до $1,25-1,30", - пишет Тихомиров.

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