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25 января 2021 года 11:46

Рынок акций РФ утром скорректировал пятничный откат, индекс Мосбиржи отыграл рубеж 3400 п

Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс Мосбиржи отыграл рубеж 3400 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3415,73 пункта (+1%), индекс РТС - 1439,83 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар подешевел до 74,74 рубля (-0,57 рубля), золото стоит $1852,9 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,7% "префы"), "Московской Биржи" (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, внимание инвесторов вновь переключается на ситуацию с распространением коронавируса. Ухудшение ситуации в Азии и высокие темпы заболеваемости в Европе активизируют опасения относительно ужесточения и продления карантинных ограничений, что может оказать негативное влияние на динамику экономик отдельных стран и мировую экономику в целом. Это приведет к падению интереса инвесторов к рисковым активам - они могут предпочесть сократить их объем в своих портфелях, что будет способствовать снижению по широкому спектру активов.

Вторым фактором, который может сгладить коррекционные настроения на рынках, продолжит выступать ситуация со стимулами в США. Ожидание нового пакета помощи и, возможно, каких-то дополнительных мер от новой администрации, которые способны оказать поддержку американской экономике, могут сдержать снижение мировых рынков, снизив активность спекулятивных инвесторов, настроенных на снижение.

В рамках текущей недели российский рынок может продолжить негативную динамику и отступить ниже отметки 3300 пунктов по индексу МосБиржи, считает Зварич.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций отскочил вверх, но распродажи могут быстро вернуться.

В конце прошлой недели распродажи шли "широким фронтом", что говорит о том, что инвесторы, в том числе иностранные, приступили к масштабной фиксации прибыли. Поводом для продаж стало усиление санкционных рисков на фоне падения притока новых средств на рынок.

Если трейдеры не получат поддержки, рынок акций может вновь сползать вниз, техническая картина этому благоволит: после пробоя отметки 3420 пунктов целью снижения индекса МосБиржи выступает район 3300 пунктов.

Наиболее безопасными выглядят акции "Мосбиржи", которые практически не участвовали в росте с начала года, а также защитные бумаги "Сургутнефтегаза" и МТС. Лучше рынка могут выглядеть бумаги "Норникеля" на фоне роста цен на никель. Однако если бегство иностранного капитала из российских акций продолжится, то цены на никель не удержат бумаги ГМК от очередного снижения.

Нефть также может пойти вниз, отыгрывая накопившийся негатив, в частности, сокращение потребления топлива из-за коронавирусных ограничений. В прошедшие выходные Израиль объявил о закрытии всех авиационных рейсов до конца января, Китай готовится к празднованию нового года по восточному календарю, что также снизит потребление нефти промышленностью, отмечает аналитик.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, неделя будет насыщенной на события: в понедельник Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, с речью выступит глава ЕЦБ Лагард, а в среду в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление, после чего состоится пресс-конференция Федрезерва. Среди интересных отчетов на неделе стоит обратить внимание на цифры Apple, Facebook, Microsoft, Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Abbott, Eli Lilly, Tesla, Boeing, Caterpillar (SPB: CAT), Mcdonald's, Starbucks, American Airlines Group (SPB: AAL), General Electric, Mastercard, Advanced Micro Devices (SPB: AMD), AT&T, Comcast, Freeport-McMoRan.

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику, индекс Nasdaq (+0,1%) обновил свой максимум. Неделя завершилась ростом индикаторов: Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,6% и 1,9% соответственно, Nasdaq подскочил на 4,2%.

Инвесторы изменили свою оценку перспектив принятия новых мер поддержки экономики США, отмечает CNBC. Все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер. Тем временем сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

Финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в январе достиг рекордных 59,1 пункта по сравнению с 58,3 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 56,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов. В целом по итогам 2020 года перепродажи домов в стране стали максимальными с 2006 года, составив 5,64 млн, что на 5,6% больше, чем в 2019 году.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

На нефтяном рынке цены в понедельник растут, цена Brent нацелилась на $56 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $55,75 за баррель (+0,6% и -1,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,66 за баррель (+0,8% и -1,6% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть Brent подорожала на 0,6%, мартовский контракт на нефть WTI снизился в цене на 0,3%.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Китае, где в воскресенье было выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 80 днем ранее. Обеспокоенность усиливает тот факт, что новая вспышка заболевания произошла незадолго до Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы (до 289 штук). Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+36,3% и +39,9% "префы"), АО "Звезда" (+16,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,3%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-30,1% и -29,8% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-14,6%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-9,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,52 млрд рублей (из них 4,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,95 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 804,13 млн рублей - на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
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