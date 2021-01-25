Цена нефти может снизиться до $49/баррель в ближайшей перспективе - Saxo Bank

Цена нефти может снизиться до $49 за баррель в ближайшей перспективе, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Нефть в последнюю пару месяцев вела себя весьма уверенно, поддерживая стабильность и в других товарах. На прошедшей неделе она достигла максимума за последний год, несмотря на тревогу относительно спроса в связи с пандемией - даже в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю снова вводятся локдауны. Вверх ее толкают ожидания восстановления активности благодаря вакцинации, надежды на новое стимулирование в США, одностороннее сокращение добычи Саудовской Аравией и устойчиво высокий спрос инвесторов на товары в целом", - отмечает Хансен.

Эксперт банка сохраняет для нефти долгосрочный прогноз на повышение, но полагает, что в ближней перспективе растет риск коррекции порядка 10%. "Поэтому мы следим за графиком марки Brent: если он пробьет вниз восходящий тренд от ноябрьского минимума, то может откатиться к $49/баррель", - предупреждает аналитик Saxo Bank.

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