Котировки акций НЛМК, вероятно, смогут вырасти до 247 руб. - ПСБ

Котировки акций "НЛМК", вероятно, смогут вырасти до 247 рублей, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Группа "НЛМК" показала неплохие операционные результаты за 4 квартал 2020 года. Финансовые результаты будут опубликованы 11 февраля и должны быть неплохими: скажется фактор высоких цен на сталь и увеличение натуральных показателей. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции компании и видим потенциал роста котировок "НЛМК" к 247 рублям за акцию", - указывают аналитики ПСБ.

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