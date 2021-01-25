Идея дня: акции ЛУКОЙЛа и Роснефти наиболее привлекательны среди бумаг нефтяного сектора - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" наиболее привлекательны среди бумаг нефтяного сектора, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы писали 7 января, что акции российских нефтяных компаний, вероятно, покажут лучшую динамику в начале 2021 года. Поскольку цены на нефть остаются высокими, сохраняются условия для продолжения роста. Как и раньше, отдаем предпочтение акциям "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти"", - указывают эксперты инвестбанка.

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