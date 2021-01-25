Котировки нефти могут вернуться в диапазон $54,4-54,8/барр. - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут вернуться в диапазон $54,4-54,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent держатся выше уровня поддержки $55,2 за баррель и, по мнению аналитиков Sber CIB, могут вернуться в диапазон $54,4-54,8 за баррель на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Китае. Более значительного снижения цен эксперты инвестбанка не ждут с учетом перебоев с поставками из Ливии и планов Ирака сократить добычу в январе и феврале.

Также, по мнению аналитиков Sber CIB, в понедельник глобально дешевеющая после роста в пятницу американская валюта, вероятно, поможет рублю стабилизироваться и закрепиться около 75 руб./$1, но не исключено и укрепление рубля. Инвесторы будут следить за выступлениями на Давосском форуме мировых лидеров, прежде всего, Си Цзиньпина.

Спрос на ОФЗ со стороны локальных инвесторов может вырасти в понедельник, полагают в инвестбанке.

Аналитики Sber CIB ожидают нейтральной динамики российского рынка акций в понедельник, но отмечают, что субботние события могут добавить ему волатильности, а политические риски могут оказать давление на инвесторов, поэтому возможно снижение.

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