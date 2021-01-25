Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,0-75,5 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,0-75,5 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 89,00-92,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Остаточные продажи экспортной выручки к месячному пику по уплате НДПИ 25 января могут поддержать российский рубль. Против него играет обострение санкционной риторики. В прессе появились сообщения со ссылкой на источники в демократической администрации, что новый президент США Джо Байден не будет стремиться к смягчению отношений с Россией. Цены на сырье снижаются из-за опасений за спрос на топливо с учетом карантинных ограничений в ряде регионов Китая, которые были введены после вспышек там заболеваний коронавирусной инфекцией", - отмечает Тимошенко.

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