Возможно укрепление рубля в начале торгов в понедельник - ПСБ

Возможно укрепление рубля к основным мировым валютам в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов в понедельник ожидаем попыток укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам на фоне стабилизации ситуации на рынке энергоносителей и умеренного роста валют развивающихся стран. В дальнейшем внешний фон и, в частности, ситуация на рынке энергоносителей могут ухудшиться, в результате чего американская валюта попытается отыграть часть утренних потерь и удержать позиции в диапазоне 75-77,5 руб./$1, который, на наш взгляд, будет актуальным в ближайшие сессии", - указывает Зварич.

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