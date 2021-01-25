.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ в понедельник утром - ПСБ
.
25 января 2021 года 09:31
Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ в понедельник утром - ПСБ
Вероятно преобладание покупок на российском рынке акций в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На сложившемся внешнем фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей недели и попытаться сделать шаг к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, продажи могут активизироваться на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и уходу рынка на отрицательную территорию. Отметим, что в рамках текущей недели российский рынок может продолжить негативную динамику и отступить ниже отметки 3300 пунктов", - пишет Зварич в комментарии ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 января 2021 года 09:54
ссийский фондовый рынок откроется в понедельник на положительной территории, считают аналитики "Атона". Утренний рост составит 0,25-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.... читать дальше
.25 января 2021 года 09:46
Москва. 25 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.25 января 2021 года 09:42
Возможно укрепление рубля к основным мировым валютам в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции Московской биржи в начале торгов в понедельник ожидаем попыток укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам на... читать дальше
.25 января 2021 года 09:33
Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно. Фондовые индексы государств АТР в понедельник повышаются. Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.25 января 2021 года 09:12
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3300 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Снижение цен на нефть и металлы, а также отрицательная динамика бумаг высокотехнологичных компаний в США способствуют коррекции российского фондового рынка, констатирует начальник управления торговых... читать дальше
.25 января 2021 года 09:00
Российский рынок акций начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с небольшого роста, говорится в комментарии BCS Express. "В понедельник для нашего рынка акций важный день. После отставания от западных площадок может быть предпринята попытка небольшого отскока. Однако если объем спроса... читать дальше
.22 января 2021 года 19:46
Рынок акций РФ вечером смог немного скорректироваться, но все равно остался в заметном минусе под давлением внешнего негатива
Москва. 22 января. Российский рынок акций в пятницу вечером смог немного скорректироваться, но все равно остался в заметном минусе под давлением негативной внешней конъюнктуры, сформировавшейся на новостях о новых вспышках коронавирусной инфекции; более активному падению индекса РТС способствовал обесценивающийся рубль. читать дальше
.22 января 2021 года 19:23
Москва. 22 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели снизились вслед за американскими казначейскими облигациями (US Treasuries). С учетом более заметных темпов снижения российских евробондов, нежели UST, суверенные спреды к доходности базовых активов за прошедшие пять дней по преимуществу немного расширились, отмечают эксперты. читать дальше
.22 января 2021 года 19:01
Глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group могут быть включены в индекс MSCI Russia в феврале, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. "Скоро состоится квартальная ребалансировка индекса MSCI, ее результаты будут объявлены 9 февраля, они вступят... читать дальше
.22 января 2021 года 18:27
Справедливая доходность к погашению (YTM) нового долларового выпуска 7-летних еврооблигаций "Домодедово" HCDNDA 28 находится в диапазоне 4,6-4,8% годовых, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Юрий Голбан. Компания "Домодедово" объявила о размещении новых еврооблигаций на срок 7 лет и... читать дальше
.22 января 2021 года 17:57
Покупка акций Bank of New York Mellon (BNY Mellon) является интересной инвестиционной идеей в финансовом секторе рынка США, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. "По нашему мнению, акции Bank of New York Mellon сохраняют потенциал роста, это одна из интересных инвестидей в финансовом... читать дальше
.22 января 2021 года 17:31
Рубль, возможно, будет торговаться на следующей неделе выше 75 руб./$1, предполагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Рубль существенно слабел на торгах в пятницу, констатирует эксперт инвесткомпании. К середине московских торгов баррель нефти марки... читать дальше
.22 января 2021 года 17:08
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги "Группы ЛСР", "Ленты" и "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Группа ЛСР" планирует 25 января опубликовать операционные результаты за IV квартал 2020 года.... читать дальше
.22 января 2021 года 16:32
Рынок нефти вступил в период неопределённости, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты инвестбанка отмечают, что в настоящее время ключевым фундаментальным фактором, оказывающим давление на рынок нефти, является обеспокоенность перспективами спроса на фоне резкого роста... читать дальше
.22 января 2021 года 16:10
Москва. 22 января. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне коррекционного снижения большинства мировых рынков и падения нефти. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.