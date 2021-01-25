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25 января 2021 года 09:31

Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ в понедельник утром - ПСБ

Вероятно преобладание покупок на российском рынке акций в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся внешнем фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей недели и попытаться сделать шаг к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, продажи могут активизироваться на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и уходу рынка на отрицательную территорию. Отметим, что в рамках текущей недели российский рынок может продолжить негативную динамику и отступить ниже отметки 3300 пунктов", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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