Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ в понедельник утром - ПСБ

Вероятно преобладание покупок на российском рынке акций в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся внешнем фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей недели и попытаться сделать шаг к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, продажи могут активизироваться на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и уходу рынка на отрицательную территорию. Отметим, что в рамках текущей недели российский рынок может продолжить негативную динамику и отступить ниже отметки 3300 пунктов", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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