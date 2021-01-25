Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3300 пунктов - "Фридом Финанс"

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3300 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Снижение цен на нефть и металлы, а также отрицательная динамика бумаг высокотехнологичных компаний в США способствуют коррекции российского фондового рынка, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

"Мы полагаем, что возможной целью коррекции по индексу Мосбиржи может стать уровень 3300 пунктов", - пишет он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.