Утренние прогнозы: небольшой отскок

В понедельник аналитики прогнозируют открытие рынка акций РФ на положительной территории, однако предупреждают о возможном развороте в сторону продаж.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций может открыться символическим ростом в понедельник, но ситуация очень шаткая. Если трейдеры не получат какой-нибудь поддержки, то рынок вновь начнет сползать вниз, техническая картина этому благоволит: после пробоя отметки 3420 пунктов целью снижения индекса Мосбиржи выступает район 3300 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "В понедельник для нашего рынка акций важный день. После отставания от западных площадок может быть предпринята попытка небольшого отскока. Однако если объем спроса будет недостаточным и в течение сессии вновь начнется плавное сползание вниз, то далее допускаем еще одно локальное ускорение распродаж. По индексу Мосбиржи на прошлой неделе обозначали потенциальные ориентиры коррекции в области 3320-3330 пунктов. Они остаются актуальными".

"Атон": "Российский фондовый рынок откроется в понедельник на положительной территории. Утренний рост составит 0,25-0,5%".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок может попытаться вернуться выше отметки 3400 пунктов по индексу Мосбиржи на старте дня".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся внешнем фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей недели и попытаться сделать шаг к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, продажи могут активизироваться на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и уходу рынка на отрицательную территорию".