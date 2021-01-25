25 января 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: небольшой отскок
В понедельник аналитики прогнозируют открытие рынка акций РФ на положительной территории, однако предупреждают о возможном развороте в сторону продаж.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций может открыться символическим ростом в понедельник, но ситуация очень шаткая. Если трейдеры не получат какой-нибудь поддержки, то рынок вновь начнет сползать вниз, техническая картина этому благоволит: после пробоя отметки 3420 пунктов целью снижения индекса Мосбиржи выступает район 3300 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "В понедельник для нашего рынка акций важный день. После отставания от западных площадок может быть предпринята попытка небольшого отскока. Однако если объем спроса будет недостаточным и в течение сессии вновь начнется плавное сползание вниз, то далее допускаем еще одно локальное ускорение распродаж. По индексу Мосбиржи на прошлой неделе обозначали потенциальные ориентиры коррекции в области 3320-3330 пунктов. Они остаются актуальными".
"Атон": "Российский фондовый рынок откроется в понедельник на положительной территории. Утренний рост составит 0,25-0,5%".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок может попытаться вернуться выше отметки 3400 пунктов по индексу Мосбиржи на старте дня".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся внешнем фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей недели и попытаться сделать шаг к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, продажи могут активизироваться на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и уходу рынка на отрицательную территорию".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 января 2021 года 19:51
Москва. 25 января. Доллар и евро начали расти и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль перешел к снижению и заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения основных налоговых выплат января и опасений инвесторов по поводу расширения антироссийских санкционных угроз. читать дальше
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25 января 2021 года 19:29
Москва. 25 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips вслед за фондовой Азией и на фоне ослабления рубля, индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше рубежа 3400 пунктов из-за забуксовавшей в росте нефти. читать дальше
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25 января 2021 года 19:15
Москва. 25 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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25 января 2021 года 18:48
Интерес инвесторов к бондам развивающихся стран на этой неделе сохранится, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.
Эксперт напоминает, что на прошлой неделе глобальные рынки умеренно выросли после небольшой коррекции неделей ранее. Давление на... читать дальше
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25 января 2021 года 18:19
Рынок ОФЗ на текущей неделе, вероятно, останется под давлением ситуации на внешних рынках и усиления локальных рисков, говорится в обзоре Газпромбанка.
Аналитики инвестбанка также ожидают сохранения повышенной волатильности на рынке. "В текущих условиях мы по-прежнему отдаем предпочтение... читать дальше
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25 января 2021 года 17:49
Вероятна стабилизация курса рубля к доллару около уровня 75 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.
"На предстоящей неделе мы ожидаем стабилизации курса российской валюты вблизи 75 руб./$1. Напомним, что в ближайшие дни завершается налоговая неделя (понедельник - дата платежей... читать дальше
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25 января 2021 года 17:15
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Детский мир", "Интер РАО", "НОВАТЭК", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.
"В топ-5 акций текущей недели мы включаем "Детский мир". Сеть магазинов товаров... читать дальше
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25 января 2021 года 16:49
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Corning Inc., Zions Bancorporation, Incyte Corp., McDonald's Corp. и Accenture, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Новичок в топ-5 - Corning - ведущий мировой... читать дальше
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25 января 2021 года 16:22
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании.
"Наша оценка справедливой стоимости "Совкомфлота" составляет $3,6 млрд, прогнозная цена на акцию - $1,53 или 113,07 рубля, что предполагает... читать дальше
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25 января 2021 года 15:51
Курс рубля, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"На предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$1. В то время как геополитические риски будут оказывать понижающее влияние, рубль получит... читать дальше
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25 января 2021 года 15:39
Москва. 25 января. Доллар и евро отыграли почти все утренние потери и лишь слабо снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растерял значительную часть роста первой половины дня, но продолжает немного укрепляться к бивалютной корзине перед завершением основных налоговых выплат января. читать дальше
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25 января 2021 года 15:28
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3820-3860 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.
"Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Торговая сессия 22 января не изменила картину.... читать дальше
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25 января 2021 года 15:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $148,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: $138,98, потенциальная доходность: 7,06%, стоп-приказ: $133,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Через 2 дня (27.01.21) компания публикует... читать дальше
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25 января 2021 года 14:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции ПАО "МТС" с целью 347 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,52%, стоп-приказ: 324,42 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"ПАО "МТС" развивает цифровое... читать дальше
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25 января 2021 года 14:21
Акции циклических и технологических компаний будут в лидерах роста на этой неделе, говорится в комментарии аналитика Альфа-банк Джона Волша.
Азиатские рынки акций открыли неделю на оптимистической ноте, однако эксперт банка ожидает, что она будет непростой, особенно для российского рынка акций.... читать дальше
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