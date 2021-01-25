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25 января 2021 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум. Инвесторы изменили свою оценку перспектив принятия новых мер поддержки экономики США, отмечает CNBC. Все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер. Тем временем сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

Тем временем финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются, внимание инвесторов переместилось на корпоративные отчетности за четвертый квартал, которые будут опубликованы в ближайшее время. Ожидается, что как только пандемия COVID-19 будет взята под контроль, экономики стран региона продемонстрируют существенные темпы подъема, в том числе благодаря снятию различных карантинных ограничений. Однако опасения, связанные с коронавирусной инфекцией, сохраняются на фоне роста случаев заболеваний в некоторых частях Китая и Японии.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,61%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК поднялся на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:56 МСК взлетел на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,4%, завершив день на максимальной отметке за последние одиннадцать месяцев.

В свою очередь цены на нефть лишь незначительно изменяются в ходе утренних торгов в понедельник, продемонстрировав слабые изменения по итогам минувшей недели. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $55,4 за баррель, что всего на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 22 января эти контракты подешевели на $1,2% - до $55,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,29 за баррель, что на 0,04% выше уровня на закрытие рынка в четверг. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 1,6% - до $52,27 за баррель.

Нефтяные трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Китае, где в воскресенье было выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 80 днем ранее. Обеспокоенность усиливает тот факт, что новая вспышка заболевания произошла незадолго до Нового года по лунному календарю.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 289 установок. Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,954 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,588 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 января снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 721,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,4%), "РЖД БО-07" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,3%), а в лидерах повышения - облигации "МТС-001P-12" (+0,28%), "Транснефть-001Р-13" (+0,24%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 11,58% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER_C-KO-18m-001Р-400R на 57,876 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. Срок обращения выпуска - 552 дня. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 13-го купона облигаций серии А31 в размере 4,75% годовых, 31-го купона А26 и А24 на уровне 4,6% годовых, а также ставку 7-10-го купонов облигаций серии 001P-02R в размере 5,35% годовых. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Бумаги серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей были размещены в феврале 2018 года. Бумаги размещены на 10 лет, имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 8,25% годовых. Облигации серии А24 объемом 6 млрд рублей были размещены в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 4,30% годовых. Выпуск серии А26 на 6 млрд рублей размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 4,30% годовых.

ООО "Агронова-Л" установило ставку 2-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Выпуск был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Бонды размещались в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 2 июля 2020 года. Других облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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