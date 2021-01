Nasdaq обновил рекордный максимум в пятницу

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно. Фондовые индексы государств АТР в понедельник повышаются. Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум.

При этом фондовый рынок США завершил минувшую неделю в "плюсе". Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,6% и 1,9% соответственно, Nasdaq подскочил на 4,2%.

Акции крупных технологических компаний заметно подорожали на прошлой неделе. Цена бумаг Apple Inc. выросла на 9,4%, Facebook Inc. - на 9,2%. Рыночная стоимость Microsoft увеличилась на 6,3%. Эти технологические компании на текущей неделе опубликуют отчетность за минувший квартал.

Инвесторы изменили свою оценку перспектив принятия новых мер поддержки экономики США, отмечает CNBC. Все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер. Тем временем сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

"Политическая ситуация в Вашингтоне начинает влиять на рынки, и становится все менее ясно, станут ли амбициозные планы демократов по стимулам законом", - сказал основатель Sevens Report Том Эссей.

Тем временем финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit, в январе достиг рекордных 59,1 пункта по сравнению с 58,3 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 56,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

В целом по итогам 2020 года перепродажи домов в стране стали максимальными с 2006 года, составив 5,64 млн, что на 5,6% больше, чем в 2019 году.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель составлял 6,71 млн домов, а не 6,69 млн, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 2% с ранее объявленного ноябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели в пятницу на 9,3%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 15%, выручка компании уменьшилась на 1%.

Котировки акций International Business Machines (SPB: IBM) Corp. упали на 9,9%. Компания отчиталась о снижении прибыли и выручки как по итогам четвертого квартала, так и всего 2020 года, но заявила, что рассчитывает увеличить выручку в текущем году.

Рыночная стоимость круизного оператора Carnival Corp. (SPB: CCL) сократилась на 2,5%. Компания в пятницу сообщила о продлении отмены круизов из США до 30 апреля, а также о приостановке операций в Австралии до 19 мая.

Цена бумаг Schlumberger (SPB: SLB) Ltd выросла на 0,9%. Нефтесервисная компания в четвертом квартале 2020 года получила прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) также подорожали на 0,9%. Аналитики UBS существенно повысили прогнозную стоимость акций Disney - до $200 со $155, говорится в сообщении банка.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 179,03 пункта (0,57%) и составил 30996,98 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 11,6 пункта (0,3%) - до 3841,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 12,15 пункта (0,09%) и составил 13543,06 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются, внимание инвесторов переместилось на корпоративные отчетности за четвертый квартал, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Ожидается, что как только пандемия COVID-19 будет взята под контроль, экономики стран региона продемонстрируют существенные темпы подъема, в том числе благодаря снятию различных карантинных ограничений, пишет MarketWatch. Однако опасения, связанные с коронавирусной инфекцией, сохраняются на фоне роста случаев заболеваний в некоторых частях Китая и Японии.

"Прорыв в вакцинации увеличивает вероятность того, что в какой-то момент 2021 года жизнь снова станет более функциональной, что приведет к ускорению темпов роста ВВП и улучшению корпоративных прибылей, - полагает главный аналитик по глобальным рынкам Axi Стивен Иннес. - Но увеличение числа случаев инфицирования COVID-19 в мире, появление новых штаммов и задержки в развертывании вакцинации в некоторых странах усиливают риски для экономического роста в краткосрочной перспективе".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличился на 0,3%.

Поддержку рынку оказала также новость, что Токийская фондовая биржа одобрила возвращение акций Toshiba в список первого уровня c 29 января.

Лидерами роста выступают акции Alps Alpine Co. (+5,6%), Nikon Corp. (+5,3%), Sumitomo Chemical Co. (+5,3%). Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing прибавляют в цене 2%, производителя полупроводников Advantest Corp. - 0,2%.

При этом наиболее сильно дешевеют бумаги Sharp Corp. (-4%) и Kobe Steel (-3,3%). Также снижается рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,8%), автопроизводителя Toyota Motor (-0,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК поднялся на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,9%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растут акции интернет-гиганта Tencent Holdings (+8,8%).

Китайская Kuaishou Technology, оператор платформы для коротких видео и стриминга, конкурирующий с ByteDance Ltd., может привлечь $4,95-5,42 млрд в рамках запланированного первичного размещения акций в Гонконге. В понедельник компания начала сбор заявок от инвесторов. Одним из крупнейших акционеров Kuaishou является Tencent. Kuaishou продаст 365,2 млн акций, индикативный ценовой диапазон - 105-115 гонконгских долларов. При проведении IPO по верхней границе рыночная стоимость компании будет оцениваться в $60,9 млрд.

Также в число лидеров роста котировок входят бумаги оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+6,9%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+5,5%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,2%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (+4,2%), а также производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+3,1%) и AAC Technologies Holdings Inc. (+1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:56 МСК взлетел на 2,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 3,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,4%, завершив день на максимальной отметке за последние одиннадцать месяцев.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,1% и на 2,1%.

Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются в ходе торгов в понедельник, продемонстрировав слабые изменения по итогам минувшей недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $55,38 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 22 января эти контракты подешевели на $0,69 (1,2%) - до $55,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,25 за баррель, что на $0,02 (0,04%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,86 (1,6%) - до $52,27 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть Brent подорожала на 0,6%, мартовский контракт на нефть WTI снизился в цене на 0,3%, февральский контракт, срок которого истек в среду, подешевел на 0,2%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Китае, где в воскресенье было выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 80 днем ранее.

Обеспокоенность усиливает тот факт, что новая вспышка заболевания произошла незадолго до Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch.

"Праздник обычно является периодом высокого потребления топлива в Китае, но сейчас страна вводит ограничения и советует людям не путешествовать, что несомненно ударит по нефтяному спросу", - считает нефтяной аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 289 установок. Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.