Рынок акций РФ вечером смог немного скорректироваться, но все равно остался в заметном минусе под давлением внешнего негатива

Москва. 22 января. Российский рынок акций в пятницу вечером смог немного скорректироваться, но все равно остался в заметном минусе под давлением негативной внешней конъюнктуры, сформировавшейся на новостях о новых вспышках коронавирусной инфекции; более активному падению индекса РТС способствовал обесценивающийся рубль.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3382,92 пункта (-1,16%), индекс РТС - 1418,29 пункта (-3,11%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 3%. При этом курс рубля опустился на торгах "Московской биржи" до 75,135 руб./$1 (доллар вырос на 1,29 рубля, или на 1,75%).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-3%, "префы" снизились в цене на 2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) International (+0,9%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%, "префы" выросли в цене на 0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению на российском рынке акций способствовали прежде всего негативные сигналы с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так как глобальных инвесторов стали беспокоить сообщения о все новых и новых вспышках коронавирусной инфекции.

Инвесторы также оценивают итоги январского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции заявила, что возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывают экономическую активность. По ее словам, экономика еврозоны, вероятно, сократилась в IV квартале 2020 года, а рост числа заражений коронавирусом представляет собой понижательные краткосрочные риски для экономического прогноза.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу на фоне новой вспышки коронавируса в Китае и роста числа заражений в Юго-Восточной Азии. Оптимизм по поводу внедрения вакцин от COVID-19 был омрачен резким скачком новых случаев заражения в КНР, где коронавирусная инфекция была взята под контроль. Решением местных властей в ряде районов Пекина и некоторых других городах в пятницу началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции. По данным Государственного комитета здравоохранения КНР, за минувший четверг было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, из них девять ввезенных из-за рубежа и 94 внутри страны.

Европейские фондовые площадки торговались 22 января в "красной зоне", теряя вечером от 0,3% до 1%. Американские фондовые индексы в начале торгов пятницы опускались на фоне обеспокоенности инвесторов эпидемиологической ситуацией в некоторых странах.

Росту фондового рынка США ранее на этой неделе способствовали надежды на принятие новых мер поддержки американской экономики после вступления в должность президента Джо Байдена, который на прошлой неделе представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн. Однако все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер, пишет CNBC. Тем временем сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе вечерних торгов, хотя смогли частично восстановиться от минимальных значений торговой сессии пятницы. Обеспокоенность нефтяных трейдеров вызывают карантинные ограничения в Китае и призывы властей страны воздерживаться от путешествий в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК составила $55,48 за баррель, что на 1,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,58 за баррель, что на 1,04% ниже уровня на закрытие рынка в четверг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 259 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 457 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,68 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,42 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей. Они ожидали роста запасов бензина за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

По словам аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "индексы МосБиржи и РТС в пятницу к концу сессии отступили от минимумов дня и пытались отвоевать важные краткосрочные уровни 3375 и 1435 пунктов соответственно, от которых будет зависеть дальнейшее направление движения. При пессимистичном сценарии индексы на следующей неделе продолжат снижение в районы 3210 и 1360 пунктов. На зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали пессимистичные коррекционные настроения, но после открытия торгов в США основные активы отступили от минимумов. На следующей неделе сохраняется опасность развития продаж, особенно если геополитические риски для рынка РФ станут реальностью".

"Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,1-0,5%. На рынок вблизи очередных рекордных максимумов пришла коррекция, при этом первой целью нисходящего движения индекса S&P 500 может стать район 3780 пунктов. Статистика пятницы по деловой активности в январе при этом оказалась лучше прогнозов и показала рост как индикатора сектора услуг, так и промышленности, которые стремятся к 60 пунктам, что несколько поддержало настроения. Индикатор Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ снижался на 0,5%, отступив от минимумов дня. Статистика пятницы ожидаемо подтвердила сохранение слабых мест в региональной экономике и показала рост розничных продаж Великобритании в декабре на 2,9% в годовом выражении, что хуже прогноза. В еврозоне композитный индекс деловой активности остается ниже 50 пунктов из-за замедления сектора услуг, а немецкий композитный индикатор немного превысил прогнозы и составил 50,8 пункта", - отметила Кожухова.

"Ситуация на мировых рынках ухудшается. Под риском карантина находится Шанхай. В Гонконге объявлен карантин в отдельных районах, ограничена работа ресторанов и баров, закрыты фитнес-центры, салоны красоты и кинотеатры. В Пекине ограничения были введены еще в начале недели. Европейские предварительные индексы деловой активности показали существенное снижение в январе. Для отечественного рынка дополнительные неприятности в виде падения цен на нефть и санкционной риторики из Европы и США. В первом общении с прессой пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что США готовы продлить ДСНВ3, но также проведут расследования по различным вероятным деяниям России против США, включая кибератаки и вмешательство в выборы. На этом фоне отечественный рынок существенно просел. Самые большие потери были в секторах нефти и газа, а также металлов и добычи. Более устойчивым оказался сектор телекоммуникаций", - прокомментировал ситуацию на рынке ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Как отмечает директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрей Верников, "в середине января на фондовом рынке началась коррекция. Коррекция ли это или зарождение среднесрочного понижательного тренда, покажет будущее. Во всяком случае ситуация на рынке сложилась опасная и напоминает 1997 год. Перед кризисом 1998 года инвесторам внушали, что экономика России является растущей, поэтому акции можно покупать любые и по любой цене. Рост экономики вытянет котировки наверх. Сейчас внушают, что раз ведущие центробанки проводят мягкую денежную политику, акции можно покупать по любой цене. У меня другое мнение на этот год. Думаю, что рынок акций в этом году ожидают и резкие подъемы, и стремительные падения. Спокойной жизни у инвесторов не будет. Последняя волна роста с 2 ноября подбросила индекс МосБиржи на 30%, если в результате коррекции он снизится на 15% - это будет стандартная рядовая коррекция, а не катастрофа фондового рынка".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, конец недели мировые рынки завершают снижением. Ключевые факторы роста фондовых индексов в последние дни в виде надежд на дополнительные стимулы со стороны фискальных и монетарных властей, прежде всего в США, а также эффективность вакцин против COVID-19 не перевесили опасения инвесторов из-за новых ограничений в Японии, Гонконге и Китае в связи с ростом заболеваемости в этих странах. Из важных моментов прошедшего дня стоит отметить заседание ЕЦБ, на котором большое внимание было уделено затягиванию карантинных ограничений и их негативному влиянию на экономику ЕС, а также необходимости сохранения стимулирующей политики продолжительное время. В целом настроения на глобальных рынках в пятницу негативные.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной сессии пятницы составил 110,73 млрд рублей (из них 22,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,92 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").