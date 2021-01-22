Цены евробондов РФ по итогам недели снизились вслед за US Treasuries

Москва. 22 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели снизились вслед за американскими казначейскими облигациями (US Treasuries). С учетом более заметных темпов снижения российских евробондов, нежели UST, суверенные спреды к доходности базовых активов за прошедшие пять дней по преимуществу немного расширились, отмечают эксперты.

Неделя для сектора отечественных евробондов начиналась на негативной ноте - цены снизились под давлением общемирового охлаждения "аппетита к риску"; активность торгов при этом была пониженной из-за праздничного дня в США. В понедельник упали в цене практически все долговые бумаги развивающихся стран, что было следствием роста опасений относительно того, что вероятный новый глава американского Минфина Джанет Йеллен (именно ее кандидатура рассматривается на данный пост) может оказаться сторонницей "сильного" доллара, как это происходило, когда она возглавляла Федрезерв. Таким образом, участники рынка опасались, что при новом главе американского Казначейства может произойти смена денежной политики на более "ястребиную", что в итоге приведет к росту доллара к основным мировым валютам, а это в свою очередь негативно скажется на рисковых активах. Дополнительным негативным фактором для российских активов выступали также возросшие геополитические риски.

Вместе с тем 19 и 20 января инициатива на рынке российских еврооблигаций принадлежала уже покупателям благодаря активизировавшемся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне заявлений Йеллен о приверженности "мягкой" бюджетной и денежно-кредитной политике. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказали растущие цены на нефть, в частности, котировки Brent уверенно преодолели отметку $56 за баррель.

На рынке были видны активные покупки, но, с другой стороны, как только цены отечественных евробондов устремлялись вверх, на рынок выходили продавцы, затем рост приостанавливался. Таким образом, существующая неопределенность в отношении дальнейшей динамики базовых процентных ставок сдерживала игроков от агрессивной игры на повышение. При этом сформировавшиеся ценовые уровни были привлекательны как для покупателей, так и для продавцов, что в итоге и привело к росту торгового оборота.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных максимумах после инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии. Байден предложил новый пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок.

В свою очередь Йеллен, выдвинутая Байденом на пост министра финансов, в ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США. При этом Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в очередной раз ухудшилась в четверг вслед за новой волной роста базовых процентных ставок. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла за день на 4 базисных пункта, а процентные ставки гособлигаций Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании прибавили 2-5 базисных пунктов. На этом фоне доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году подросла на 5 базисных пунктов, до 2,25% годовых. Инвесторы стали закладывать в цены новые бюджетные стимулы в США, которые в перспективе приведут к увеличению госдолга и инфляции. Умеренное давление на российские гособлигации также оказывали снижавшиеся 21 января цены на нефть.

В последний день недели большинство выпусков российских еврооблигаций вновь снижалось вслед за котировками US Treasuries. Инвесторы продолжили ориентироваться на принятие в США новой программы стимулов; в то же время заметное давление на российские гособлигации оказало падение цен на нефть. Участники рынка энергоносителей опасались за темпы восстановления спроса из-за ухудшения эпидемиологической ситуацией в некоторых странах, в первую очередь, в Китае, где была зафиксирована новая вспышка распространения инфекции коронавируса COVID-19.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам прошедшей недели снизилась на 0,24% и составила 115,58% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 5,4 пункта и 22 января составил 157,7 базисного пункта). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 1,46% - до 139,95% (их доходность увеличилась на 10,2 базисного пункта - до 3,34% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,3%, до 134,55% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7,5 базисного пункта и составил 200 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,45%, до 132,93% от номинала (их доходность выросла на 9 пунктов - до 3,36% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю уменьшился в цене на 0,12%, которая опустилась до уровня 113,57% от номинала (доходность подросла на 1,6 пункта - до 1,98% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 0,18% - до 114,98% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 1,79% годовых), а с погашением в 2023 году - на 0,12%, до 109,91% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 4,4 пункта, составив 92,9 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить снижение под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны продлевать карантинные ограничения, а это, в свою очередь, негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики. Кроме того, негативное влияние на динамику российских облигаций будут оказывать ускорившиеся в России темпы инфляции, что в итоге может заставить Банк России перейти в среднесрочной перспективе к более жесткой денежно-кредитной политике.