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22 января 2021 года 19:01
GDR TCS могут быть включены в индекс MSCI Russia в феврале - ITI Capital
Глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group могут быть включены в индекс MSCI Russia в феврале, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. "Скоро состоится квартальная ребалансировка индекса MSCI, ее результаты будут объявлены 9 февраля, они вступят в силу 1 марта 2021г. На этой неделе начался период (18-29 января), используемый для расчета минимальных требований MSCI Russia. Расчет показателей компаний, включая минимальную рыночную капитализацию с поправкой на долю в свободном обращении (free-float) и требования к ликвидности, на предмет их соответствия минимальным требованиям производится в любой из десяти последних торговых дней января. Кандидат на включение в феврале - Тинькофф Банк", - отмечает Луцко. Согласно расчетам экспертов инвесткомпании, минимальный размер рыночной капитализации для новых включений при квартальной ребалансировке составляет $5750 млн, рыночной капитализации, скорректированной на долю в свободном обращении (free-float), - $3200 млн. Критерии для исключения входящих в состав индекса компаний значительно меньше, чем при полугодовом пересмотре индексов - всего $1600 млн и $800 млн, соответственно. Как заработать деньги на включении компании в индекс? "Изменения будут объявлены 9 февраля и вступят в силу 1 марта, - напоминает эксперт ITI Capital. - Традиционно акции активно растут за неделю до объявления результатов, то есть с 1 февраля и в день включения, в конце февраля. При оптимистичном сценарии мы ожидаем, что бумаги подорожают на 10% до и в день официального объявления (9 февраля) и на 5-7% в день включения, то есть 1 марта. Приток пассивных средств ожидается в день включения, т.е. 1 марта 2021 г., приток активных средств - в день объявления результатов, т.е. 9 февраля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-ПРОГНОЗ
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