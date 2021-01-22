Справедливая YTM нового выпуска 7-летних евробондов Домодедово составляет 4,6-4,8% - BCS GM

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового долларового выпуска 7-летних еврооблигаций "Домодедово" HCDNDA 28 находится в диапазоне 4,6-4,8% годовых, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Юрий Голбан.

Компания "Домодедово" объявила о размещении новых еврооблигаций на срок 7 лет и выставила оферту на выкуп HCDNDA 21 (5.875%) в полном объеме до $350 млн и частично HCDNDA 23 (5.075%) - до $150 млн из $300 млн, говорится в обзоре BCS GM. Домодедово готово выкупить оба выпуска по номиналу и предоставить премию за раннее согласие (до 27 января) в размере 2,625% от номинала для HCDNDA 21 и 2% - для HCDNDA 23. Срок действия оферты истекает 9 февраля.

"Обращающиеся облигации "Домодедово" торгуются со значительным спредом к аналогам в рейтинговой категории "BB", что отражает повышенные риски авиационной отрасли в условиях пандемии. Тем не менее, мы ожидаем, что оферта ослабит риск рефинансирования, а также снизит неопределенность в отношении эмитента и спредов HCDNDA. Следовательно, новые облигации, возможно, будут размещены с более узким спредом, чем краткосрочные бонды HCDNDA. Справедливая доходность нового выпуска, по нашим оценкам, выше TRUBRU 27 (YTM 4,25%), но ниже BORFIN 26 (YTM 5,0%) и находится в диапазоне 4,6%-4,8%", - прогнозирует Голбан.

"Домодедово", второй крупнейший аэропорт России, серьезно пострадал из-за прекращения воздушного сообщения весной 2020г на фоне эпидемиологических ограничений. Эксперт BCS GM ждет улучшения финансовых результатов "Домодедово" в 2021г, но не до уровня 2019г. Рост пассажиропотока, вероятно, останется незначительным, пока не будут сняты ограничения на международные перевозки, полагает Голбан.

"Международные рейсы также важны для управления валютным риском. До пандемии аэропорт получал около 45% выручки в долларах в виде платежей от международных авиакомпаний, но в 2020г доля выручки в иностранной валюте упала до 31%. Поскольку большая часть долга представлена в долларах, а долговая нагрузка существенная, доходы в иностранной валюте играют важную роль в снижении валютных рисков. Мы ожидаем, что долговая нагрузка достигнет максимального уровня в 1К21, а затем начнет снижаться, хотя и медленными темпами", - заключает аналитик инвесткомпании.

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