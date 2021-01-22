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22 января 2021 года 16:10

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне коррекционного снижения мировых рынков

Москва. 22 января. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне коррекционного снижения большинства мировых рынков и падения нефти.

Курс доллара США составил 74,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Несколько позднее доллар преодолел отметку 75 руб./$1 впервые с 5 января. Евро стоил 91,17 руб./EUR1, подорожав на 1,33 рубля. При этом евро торгуется выше 91 руб./EUR1 впервые с 11 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,15 рубля - до 82,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 99,21 копейки, до 74,3615 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,441 рубля, до 90,4087 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно падает к доллару и евро на дневных торгах на фоне коррекционного снижения большинства мировых рынков и дешевеющей нефти. Глобальные инвесторы перешли к фиксации прибыли на опасениях разрастания пандемии коронавируса COVID-19 и в ожидании решения Конгресса США относительно новых мер поддержки экономики при президенте Джозефе Байдене, который на минувшей неделе представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

Опасения инвесторов относительно нового всплеска эпидемии связаны с сообщениями СМИ о скачке новых случаев заражения в КНР, в связи с чем местные власти возобновили массовое тестирование населения на коронавирус в Пекине и других городах. Особую тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля.

Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.

Давление на рисковые активы также оказало намерение Евросоюза обозначить регионы, где наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом, как "темно-красные зоны". Тем, кто хочет выехать из таких зон, должны будут заранее сдать тест на COVID-19 и отбыть карантин.

Тем временем, участники внутреннего валютного рынка продолжают выходить из рублевых активов из-за усиления неопределенности относительно новых антироссийских санкций. Так, накануне газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия".

В свою очередь кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен пообещала в случае утверждения на эту должность строго претворять в жизнь санкции против России.

"В четверг вечером пришли комментарии из США об отсутствии планов у новой администрации по "перезагрузке" отношений с РФ и указаний спецслужбам подготовить отчеты о вмешательстве России в выборы 2020, хакерские атаки конца 2020 и ряду других "историй" прошлого года. Все это объясняет осторожность в отношении рубля, хотя мы по-прежнему не уверены, что стоит ждать каких-то серьезных секторальных ограничений. Скорее, меры будут точечными и персональными. Поэтому пока допускаем, что диапазон 73-75 руб./$1 будет сохраняться, краткосрочно рубль может торговаться в верхней его части. В начале следующей недели компании платят налоги, что способно частично поддержать рубль", - отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Рубль последние два дня слабеет, при этом показывает худший результат среди аналогичных валют. Помимо общего негатива, на курс российской валюты продолжают влиять политические новости. При этом, на наш взгляд, риск реальных санкций остается умеренным, а ослабление рубля - хорошая возможность для продажи валюты, так как приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы", - пишут аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть падают в пятницу на фоне растущих сомнений инвесторов в перспективах спроса на нефть в связи с продолжающимся увеличением заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила инаугурации нового президента страны Джо Байдена.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 2,28% - до $54,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,41% - до $51,85 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

"Цены на нефть Brent снижаются по мере затухания эйфории относительно стимулов экономики США. На первый план вновь вышли опасения по спросу на энергоносители: восстановление может быть не столь быстрым, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом и отложенный эффект от вакцинации. Наибольшее беспокойство вызывает Китай, где в начале февраля начнутся длинные выходные (новый год по лунному календарю), и число заболевших может увеличиться. Сегодня в фокусе статданные по запасам в США от Минэнерго. Ждем дальнейшего сползания цен на нефть Brent к нижней части диапазона $50-55 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,59%. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,68%, 4,89% и 4,88% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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