Рубль, возможно, будет торговаться выше 75 руб./$1 на следующей неделе - "Открытие Брокер"

Рубль, возможно, будет торговаться на следующей неделе выше 75 руб./$1, предполагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Рубль существенно слабел на торгах в пятницу, констатирует эксперт инвесткомпании. К середине московских торгов баррель нефти марки Brent стоил около 4100 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,54%, на неделю и на месяц остались на уровнях 4,59% и 4,68% соответственно.

Валюты сырьевой группы также слабели. NZD, CAD и AUD теряли от 0,35% до 0,7% против доллара США. Более ярко выраженная динамика рубля, по мнению Кочеткова, безусловно, связана с дополнительным фактором рисков новых рестрикций.

"Впрочем, в данной теме нет ничего нового. Можно сказать, что в рубле уже заложены потенциальные рестрикции на 10-15% текущего курса. Текущее динамичное ослабление вызвано обострением риторики и неопределённостью содержания возможных инициатив в Вашингтоне. При этом заявления о продлении ДСНВ3 также могут говорить, что в Вашингтоне не готовы к полному разрыву отношений с РФ и могут найти области сотрудничества, - пишет эксперт "Открытие Брокер". - Тем не менее, совокупность рыночных и внешнеполитических рисков пока не позволяет говорить о том, когда рубль вернётся на траекторию укрепления. Возможно, что на следующей неделе пара доллар/рубль будет склонна к торговле выше 75 руб./$1".

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