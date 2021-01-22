Рынок нефти вступил в период неопределённости - Sber CIB

Рынок нефти вступил в период неопределённости, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты инвестбанка отмечают, что в настоящее время ключевым фундаментальным фактором, оказывающим давление на рынок нефти, является обеспокоенность перспективами спроса на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 (особенно в Азии). Все больше стран в разных регионах мира ужесточают ограничительные меры, хотя это может и не отражаться напрямую в котировках мартовских фьючерсов на нефть марки Brent, которые по-прежнему торгуются около $55 за баррель.

Аналитики Sber CIB полагают, что сохраняется потенциал (хотя и ограниченный) снижения цен на нефть марки Brent на фоне вероятного замедления роста спроса в Индии и Китае. По мнению экспертов, рынок нефти может немного скорректироваться вниз, и котировки нефти марки Brent могут протестировать отметку $53 за баррель, но при этом аналитики отмечают, что на рынке мало игроков, желающих открывать короткие позиции на фоне оптимистичного прогноза по рынку нефти на 2П21, когда спрос, как ожидается, превысит предложение.

"Скорее всего, на Западе многие продолжат работать из дома после отмены карантинных мер, и объём авиаперевозок сократится, так как многие компании перешли на онлайн-встречи, однако рост численности населения и уровня доходов на Востоке и перенос мирового производства в Азию приведут к росту глобального спроса на нефть", - пишут эксперты инвестбанка.

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