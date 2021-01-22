Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3820-3860 пунктов в пятницу - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3820-3860 пунктов в пятницу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Относительная сила покупателей преобладает, однако верхняя граница равноудаленного канала в области 3860 пунктов выступает серьезным сопротивлением. В связи с этим вполне возможна краткосрочная консолидация", - обращает внимание аналитик Михаил Денисламов.

По мнению эксперта инвесткомпании, в пятницу стоит обратить внимание на предварительные индексы деловой активности от Markit за январь.

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