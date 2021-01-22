"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Square с целью $257

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Square Inc. с целью $257 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики прогнозируют рост бизнеса Square Inc. в 2021 году на 36% по выручки. Более того, по прогнозам экспертов ожидается увеличение прибыли вдвое. Текущие ожидания пока полностью не отражаются в стоимости бумаги.

С точки зрения технического анализа, бумага на фоне общей коррекции подходит к сильному уровню поддержки, но при это остается в долгосрочном канале роста. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $257. При покупке на 10% и выставлением стоп заявки на уровне $209, риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск - 3,6", - указывают эксперты "Финама".

SQ - американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Предоставляет программное обеспечение для проведения транзакций и устройство, подключаемое к смартфону, позволяющее считывать информацию с банковских карт. Помимо этого, Square разработал несколько сервисов для малого бизнеса, а также приложение для отправки денег для частных пользователей.

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