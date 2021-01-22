"Финам" открыл торговую идею "покупать ГДР X5 Retail group с целью 3050 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 2700 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая розничная выручка X5 Retail Group в 2020 г. составила 1,974 трлн руб., увеличившись на 14,2% по сравнению с 1,728 трлн руб. в предыдущем году. Средний чек составил 427,6 руб. увеличившись на 11,2%. Торговая площадь увеличилась на 8,3% до 7 840 073 кв. м. Чистая выручка цифровых бизнесов составила 20,066 млрд руб., увеличившись в 3,6 раза по сравнению с 4,341 млрд руб. за аналогичный период прошлого года", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага торгуется в рамках среднесрочной восходящей тенденции. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 14% от портфеля и выставлении стоп заявки на 2 700 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск - 2,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

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