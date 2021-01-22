Рубль готовится протестировать уровень 75 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Рубль готовится протестировать уровень 75 руб./$1, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Рубль в конце недели подвержен влиянию слабого внешнего фона. Почти все азиатские и европейские индексы фронтально снижаются. Отечественный фондовый рынок начал снижение ещё в четверг, достигнув минимальных значений с 8 января и закрыв день в нижней части уже сформировавшегося на тот момент диапазона 3400-3500 п на отметке 3422 п., как и российский рубль, который приблизился к верхней части диапазона 73-74 руб./$1", - указывает Миронюк.

Непосредственно на развивающихся рынках также наметилась техническая коррекция после достижения индексом MSCI EM Currency максимума в начале января, соответствующего пикам 2011 и 2018 гг. Индекс, отражающий динамику фондового рынка развивающихся стран MSCI Emerging Markets (MSCIEF) достиг в последние дни исторических максимумов. Технически индикаторы рынка, на взгляд эксперта, перекуплены.

Снижение стоимости нефти не могло вызвать столь бурную реакцию в российских активах, котировки в диапазоне $54,6-55,6 по Brent также, как и сейчас, наблюдались в начале недели.

"Близящееся завершение налогового периода настраивает участников рынка на определенное ослабление рубля. В моменте на российские активы может влиять санкционный риск со стороны ЕС и США. Для инвесторов на текущий момент имеют значения не сами санкции, а неопределенность, вызванная ими. Пока по этому вопросу не появится конкретика, инвесторы будут закладывать в риск-модели все сценарии. В то же время благоприятной предпосылкой развития внешнеполитических отношений стали планы США продлить СНВ-3. Ожидаем, что после дисконтирования всех рисков коррекция российских активов прекратится в начале следующей недели. При этом рубль готовится протестировать уровень 75 руб./$1, а евро может приблизиться к 91,6 руб./евро", - прогнозирует Миронюк.

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