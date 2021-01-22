Рост инфляции не оставляет пространства для снижения доходности на рынке ОФЗ - Уралсиб

Продолжающийся рост инфляции не оставляет пространства для снижения доходности на рынке ОФЗ, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

Ситуация на глобальных торговых площадках складывалась в четверг не в пользу российского долгового рынка, отмечает эксперт. Во-первых, после инаугурации президента США выросли геополитические риски, во-вторых, цены на нефть перешли к снижению. Все это вызвало ослабление рубля, констатирует Лебедева.

Кроме того, указывает она, плохой новостью для долгового рынка стали данные по недельной инфляции, вышедшие вечером в среду: рост цен продолжается, и по состоянию на 18 января 2021 года годовая инфляция оценивается в 5,1%.

"Это не оставляет шансов для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и даже может потребовать в какой-то момент еще до конца этого года перехода к ее ужесточению. Учитывая, что первичное предложение рублевого долга в текущем году будет значительным, пространства для снижения доходности сейчас практически нет", - пишет Лебедева в комментарии корпорации.

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