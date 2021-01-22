Акции РФ умеренно снижаются в пятницу утром, падение индекса РТС усилилось вслед за обесценением рубля

Москва. 22 января. Российские акции умеренно снижаются в пятницу утром на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, под давлением новостей о новых вспышках коронавирусной инфекции; падение индекса РТС усилилось вследствие обесценения рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3387,53 пункта (-1,03%), индекс РТС - 1433,91 пункта (-2,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют негативную динамику в пределах 2,6%.

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%, "префы" снизились в цене на 1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%, "префы" "выросли в цене на 0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) International (+0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению на российском рынке акций в начале торгов 22 января способствуют, прежде всего, негативные сигналы с мировых рынков капитала, так как глобальных инвесторов стали беспокоить сообщения о все новых и новых вспышках коронавирусной инфекции.

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite удалось достичь новых рекордов. Оптимизм инвесторов по поводу более сильной, чем ожидалось, отчетности компаний нивелируют признаки того, что рынок труда по-прежнему не может восстановиться.

Трейдеры в четверг также оценивали итоги январского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывают экономическую активность. По ее словам, экономика еврозоны, вероятно, сократилась в четвертом квартале 2020 года, а рост числа заражений коронавирусом представляет собой понижательные краткосрочные риски для экономического прогноза.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне новой вспышки коронавируса в Китае и роста числа заражений в Юго-Восточной Азии. Оптимизм по поводу внедрения вакцин от COVID-19 омрачен резким скачком новых случаев заражения в КНР, где коронавирусная инфекция была взята под контроль. Решением местных властей в ряде районов Пекина и некоторых других городах в пятницу началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции. По данным Государственного комитета здравоохранения КНР, за минувший четверг было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, из них девять ввезенных из-за рубежа и 94 внутри страны.

Европейские фондовые площадки открылись 22 января в "красной зоне", теряя в первые минуты торгов в среднем 0,3-0,5%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижался на 0,5%, что говорит о вероятном падении американских акций в последний день недели.

В свою очередь цены на нефть опускаются на фоне растущих сомнений инвесторов в перспективах спроса на нефть в связи с продолжающимся увеличением заболеваемости COVID-19 по всему миру. Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в пятницу составила $55,3 за баррель, что на 1,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 21 января эти контракты подорожали менее чем на 0,1% - до $56,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,3 за баррель, что на 1,56% ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне фьючерсы снизились в цене на 0,3% - до $53,13 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

По словам аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка складывается умеренно негативным. Цены на нефть ускорили начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в пятницу в сторону более пессимистичных. В пятницу основное внимание глобальных инвесторов будет направлено на предварительные индексы деловой активности за январь, которые, вероятно, покажут некоторое ухудшение ситуации. На торгах в Азии преобладает негативная коррекционная динамика. Фондовые индексы Китая преимущественно снижаются в пределах 1,5%. В регионе проходит фиксация прибыли вслед за отступлением индикаторов США от рекордных максимумов. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 1,5% после сдержанного падения накануне. Нефтяные биржи во многом зависят от общемировой склонности к риску, на которой завязаны ожидания в отношении спроса. На этом фоне российский рынок акций также будет подвержен коррекционным настроениям, ориентир по индексу МосБиржи на сегодняшний день - 3360-3460 пунктов.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, конец недели мировые рынки могут завершить снижением. Ключевые факторы роста фондовых индексов в последние дни в виде надежд на дополнительные стимулы со стороны фискальных и монетарных властей, прежде всего в США, а также эффективность вакцин против COVID-19 не перевесили опасения инвесторов из-за новых ограничений в Японии, Гонконге и Китае в связи с ростом заболеваемости в этих странах. Из важных моментов прошедшего дня стоит отметить заседание ЕЦБ, на котором большое внимание было уделено затягиванию карантинных ограничений и их негативному влиянию на экономику ЕС, а также необходимости сохранения стимулирующей политики продолжительное время. В целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Азиатские площадки демонстрируют слабость, теряя в среднем около 0,6%, в "красной зоне" торгуются и фьючеры на американские индексы. Котировки Brent откатываются от локальных максимумов.

"Таким образом, коррекционное движение вниз индекса МосБиржи сегодня, вероятно, продолжится, чему будут способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок и откат нефтяных котировок. В результате индекс МосБиржи может выпасть из диапазона 3400-3500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 3300 пунктов", - полагает Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 23,65 млрд рублей (из них 6,59 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,56 млрд рублей на акции "Норникеля").