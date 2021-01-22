Рубль слабеет по отношению к доллару и евро под воздействием внешнего негатива - Росбанк

Ожидания укрепления рубля против доллара на предналоговых продажах экспортеров тают довольно быстро из-из изменения внешней повестки, говорится в комментарии Росбанка

"Как и стоило ожидать, Дж.Байден не забыл про разногласия с Россией в первые дни президентства. С одной стороны, он предложил площадку для дискуссии, продлив действие договора СНВ-3 еще на пять лет, с другой, довольно критично высказался в отношении историй с кибератаками, выборами в 2020 году и ситуацией вокруг А.Навального. Вкупе ко всему прочему, ЕС вынесла негативную рекомендацию по "Северному Потоку 2". К каким-либо действиям (кроме продления СНВ-3) эти заявления пока не привели, но подорвали оптимизм локального рынка. Пара USD/RUB по итогам четверга быстро сместилась в сторону 73,9 (+0,6%), а в пятницу преодолела отметку 74,4", - отмечают эксперты банка.

Траектория EUR/RUB оказалась похожей (+1,0%), с одним лишь дополнением - EUR/USD получил небольшую поддержку после заседания ЕЦБ, протестировав уровень 1,2160 (+0,3%).

"Формально рассуждения главы ЕЦБ К. Лагард о рисках "второго дна" рецессии на фоне действующих карантинных ограничений не изменили повестки валютного рынка - поиск альтернатив для доллара (хотя и не в таких масштабах, как осенью), - подчеркивается в комментарии Росбанка. - Вместе с тем, новых стимулов ЕЦБ решил не обсуждать, ограничившись оценкой достаточности имеющихся пакетов. Помимо этого, было решено к марту уточнить критерии финансовой стабильности и влияния на нее со стороны стимулирующих монетарных мер. Если появятся признаки низкой эффективности, то о расширении программ QE можно на время забыть, и евро может получить новые поводы для укрепления (в соответствии со сценарием SG, до 1,27 на конец 2021 года)".

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