Идея дня: небольшие технологические компании США меньше подвержены риску усиления регулирования - "ВТБ Мои Инвестиции"

Потребительский, производственный, телекоммуникационный сектор, а также небольшие технологические компании меньше подвержены риску усиления регулирования в США, полагают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы считаем, что после нефтедобычи и банков - наиболее подвержены риску усиления регулирования в США технологические гиганты и сектор здравоохранения. Потребительский, производственный, телекоммуникационный сектор, а также небольшие технологические компании выглядят безопаснее", - отмечается в комментарии инвестбанка.

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