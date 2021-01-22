Доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться к 6,20% годовых в пятницу - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, сдвинется в пятницу ближе к верхней границе диапазона 6,10-6,20% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В пятницу доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться ближе к верхней границе диапазона 6,10 - 6,20% годовых: с утра на глобальных рынках склонность к риску снижается, активы ЕМ дешевеют в связи ростом заболеваемости COVID-19 и ужесточением ограничений деловой активности в отдельных странах", - пишет эксперт ПСБ в своем комментарии.

Также аналитик отмечает, что в четверг UST-10 прибавили в доходности 3 б.п., гособлигации Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании выросли на 3-7 б.п. Инвесторы закладывают в цены новые бюджетные стимулы США, которые в перспективе приведут к увеличению госдолга и инфляции, обращает внимание Монастыршин.

Умеренное давление на российские гособлигации оказывает снижение нефтяных котировок и ухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе (структурный дефицит ликвидности с начала текущего года вырос с 0,2 до 0,7 трлн руб.), отмечает эксперт ПСБ.

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