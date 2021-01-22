Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на опасениях новых санкций

Москва. 22 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях нового витка санкционной темы и из-за заметно снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,07-74,22 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,22 руб./$1 (+37,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,25 руб./EUR1 (+40,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 38,85 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 85,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,2823 рубля копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в связи с опасениями новых антироссийских санкций и в условиях снижающейся нефти. Накануне газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия".

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета. По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

В свою очередь, сообщают американские СМИ, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен пообещала в случае утверждения на эту должность строго претворять в жизнь санкции против России. "Я беру курс на строгое соблюдение санкций против российских деятелей за агрессию на востоке Украины и в Крыму", - цитирует Йеллен репортер Bloomberg Салеха Мошин в своем Twitter.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне растущих сомнений инвесторов в перспективах спроса на нефть в связи с продолжающимся увеличением заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила инаугурации нового президента страны Джо Байдена.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,32% - до $55,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,39% - до $52,39 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.