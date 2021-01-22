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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена нефти может снизиться до $54,4-54,8/барр. в пятницу - Sber CIB
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22 января 2021 года 10:15

Цена нефти может снизиться до $54,4-54,8/барр. в пятницу - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может снизиться в пятницу до $54,4-54,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах США, вероятно, будут пессимистичными. Кроме того, нефтяной рынок продолжает негативно реагировать на тревожные новости по коронавирусу из США и Китая, которые ухудшают краткосрочные перспективы спроса на нефть", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль вместе с другими валютами развивающихся рынков в пятницу утром немного дешевеет, отступая до 74 руб./$1. В понедельник предстоят выплаты НДПИ на 400 млрд руб., поэтому эксперты Sber CIB ожидают в пятницу активных продаж валюты экспортерами, что поможет рублю остаться у отметки 74 руб./$1 даже при повышенном спросе на валюту в преддверии выходных.

Доходность ОФЗ перед выходными может вырасти еще больше, считают аналитики инвестбанка: инвесторы опасаются усиления геополитических рисков, и спрос на активы развивающихся стран на глобальных рынках снизился.

Также в течение дня, как считают аналитики SberCIB, можно ожидать умеренно негативной динамики российского рынка акций из-за вероятной фиксации прибыли и сохраняющегося геополитического давления.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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