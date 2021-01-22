Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционная отчётность и макростатистика:

- Ожидаются операционные результаты "НЛМК", X5 Retail Group и "Распадской";

- В течение дня выйдут предварительные индексы PMI для развитых рынков. В США будет опубликована статистика по запасам углеводородов от Управления энергетической информации, продажам жилья на вторичном рынке, а также отчёт Baker Hughes по буровым установкам на нефть.

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