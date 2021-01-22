Вероятно ослабление рубля до 74 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Вероятно ослабление курса рубля до уровня 74 руб./$1 в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Факторами давления на рубль в пятницу, по мнению эксперта ПСБ, выступят ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 1,3%, отступив в район $55,4 за баррель, и ослабление валют развивающихся стран, проходящее на снижении аппетита инвесторов к рисковым активам.

"На сложившемся фоне в начале сессии в пятницу ожидаем преобладания продаж в рубле, что приведет к подъему пары доллар/рубль в район 74 руб./$1. В дальнейшем негативная динамика в рубле может сохраниться, что приведет к закреплению американской валюты в верхней половине диапазона 73-75 руб./$1, который, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие сессии", - пишет Зварич в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.