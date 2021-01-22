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22 января 2021 года 09:23
Среднесрочные перспективы нефтяного рынка остаются за "быками" - BCS Express
Среднесрочные перспективы нефтяного рынка остаются за "быками", считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. Цены на нефть марки Brent продолжают испытывать краткосрочное давление, констатирует аналитик: фьючерсы на мартовский Brent торгуются в пятницу утром у $55,5 за баррель, понижаясь в пределах процента. Инвесторов товарного рынка сдерживает рост запасов сырой нефти в Штатах от API. "Несмотря на бурный рост нефти за последние месяцы, приведший к локальной перекупленности инструментов, среднесрочные перспективы рынка энергоносителей остаются за "быками" товарного рынка. Опасения не вызовут и коррекционные движения в область $54 за баррель нефти марки Brent, а вот в качестве ориентира роста по-прежнему рассматриваем район $58,5 за баррель. Отраслевая статистика, которая выйдет в пятницу вечером, может помочь определиться с направлением хода", - пишет Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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22 января 2021 года 16:32
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.22 января 2021 года 16:01
Вероятно снижение цен на золото и серебро в течение текущего года, считает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Эксперт отмечает, что на данный момент на рынках золота и серебра нет сильных фундаментальных трендов. "Снизилась острота влияния пандемии коронавируса на золото и... читать дальше
.22 января 2021 года 15:34
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.22 января 2021 года 14:59
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.22 января 2021 года 14:16
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.22 января 2021 года 13:46
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.22 января 2021 года 13:04
3380-3460 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в пятницу к 11:30 мск упал на 1%, следуя за негативной динамикой нефтяных цен. При этом котировки фьючерсов на фондовые индексы США снижаются в пределах 0,5%.Возможно, причиной беспокойства... читать дальше
.22 января 2021 года 12:32
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.22 января 2021 года 12:12
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.22 января 2021 года 11:47
Ожидания укрепления рубля против доллара на предналоговых продажах экспортеров тают довольно быстро из-из изменения внешней повестки, говорится в комментарии Росбанка "Как и стоило ожидать, Дж.Байден не забыл про разногласия с Россией в первые дни президентства. С одной стороны, он предложил... читать дальше
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Акции РФ умеренно снижаются в пятницу утром, падение индекса РТС усилилось вслед за обесценением рубля
Москва. 22 января. Российские акции умеренно снижаются в пятницу утром на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, под давлением новостей о новых вспышках коронавирусной инфекции; падение индекса РТС усилилось вследствие обесценения рубля. читать дальше
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роятно движение цены на нефть марки Brent к нижней части диапазона $50-55 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Цены на нефть марки Brent снижаются по мере затухания эйфории относительно стимулов экономики США, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. На первый... читать дальше
.22 января 2021 года 11:00
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.22 января 2021 года 10:41
Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, сдвинется в пятницу ближе к верхней границе диапазона 6,10-6,20% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "В пятницу доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться ближе к верхней границе диапазона 6,10 - 6,20% годовых: с утра на... читать дальше
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