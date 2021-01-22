Среднесрочные перспективы нефтяного рынка остаются за "быками" - BCS Express

Среднесрочные перспективы нефтяного рынка остаются за "быками", считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Цены на нефть марки Brent продолжают испытывать краткосрочное давление, констатирует аналитик: фьючерсы на мартовский Brent торгуются в пятницу утром у $55,5 за баррель, понижаясь в пределах процента. Инвесторов товарного рынка сдерживает рост запасов сырой нефти в Штатах от API.

"Несмотря на бурный рост нефти за последние месяцы, приведший к локальной перекупленности инструментов, среднесрочные перспективы рынка энергоносителей остаются за "быками" товарного рынка. Опасения не вызовут и коррекционные движения в область $54 за баррель нефти марки Brent, а вот в качестве ориентира роста по-прежнему рассматриваем район $58,5 за баррель. Отраслевая статистика, которая выйдет в пятницу вечером, может помочь определиться с направлением хода", - пишет Зельцер.

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