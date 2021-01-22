Утренние прогнозы: негативный старт

В пятницу аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может уйти в район 3300 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается негативный. В четверг индекс Мосбиржи завершил основные торги чуть выше поддержки 3420 пунктов. В пятницу мы откроемся в минусе, и поддержка не устоит. Так что коррекция имеет все шансы получить продолжение с целью ухода рублевого индикатора рынка в район 3300 пунктов".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Индекс Мосбиржи в четверг опустился ниже двухнедельной консолидации при повышенном обороте торгов (122 млрд руб.). Сигнал достаточно тревожный и может указывать на перспективы более глубокой просадки. Ближайшая зона технической поддержки четко просматривается лишь в районе 3300-3320 пунктов. В пятницу на рынке акций могут доминировать распродажные настроения, основная активность продавцов может наблюдаться в наиболее ликвидных "фишках".

"Атон": "Российский фондовый рынок откроется в пятницу снижением на 0,5%".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте торгов ждём дальнейшей просадки российских индексов и слабости от российской валюты".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Коррекционное движение в пятницу, вероятно, продолжится, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок и откат нефтяных котировок. В результате индекс Мосбиржи может "выпасть" из диапазона 3400-3500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 3300 пунктов".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем снижение в пределах 1%. Техническая картина складывается в пользу продолжения коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3400-3450 пунктов".