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22 января 2021 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов могут снизиться на негативных сигналах с мировых рынков

Москва. 22 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite удалось достичь новых рекордов. Оптимизм инвесторов по поводу более сильной, чем ожидалось, отчетности компаний нивелируют признаки того, что рынок труда по-прежнему не может восстановиться. Опубликованные в четверг статданные показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 26 тыс. - до 900 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 926 тыс., а не 965 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 910 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Трейдеры в четверг также оценивали итоги январского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность. По ее словам, экономика еврозоны, вероятно, сократилась в четвертом квартале 2020 года, а рост числа заражений коронавирусом представляет собой понижательные краткосрочные риски для экономического прогноза.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне новой вспышки коронавируса в Китае и роста числа заражений в Юго-Восточной Азии. Оптимизм по поводу внедрения вакцин от COVID-19 омрачен резким скачком новых случаев заражения в КНР, где коронавирусная инфекция была взята под контроль. Решением местных властей в ряде районов Пекина и некоторых других городах в пятницу началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции, сообщают местные СМИ. По данным Государственного комитета здравоохранения КНР, за минувший четверг было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, из них девять ввезенных из-за рубежа и 94 внутри страны.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,35%, отступив от 30-летнего максимума. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК снизился на 0,44%, гонконгский Hang Seng - на 1,32%. Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов упал на 0,27%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,34%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу утром на фоне растущих сомнений инвесторов в перспективах спроса на нефть в связи с продолжающимся увеличением заболеваемости COVID-19 по всему миру. Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила инаугурации нового президента страны Джо Байдена. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $55,38 за баррель, что на 1,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 21 января эти контракты подорожали на менее чем на 0,1% - до $56,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,4 за баррель, что на 1,37% ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне фьючерсы снизились в цене на 0,3% - до $53,13 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,967 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,979 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 января снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 721,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-07" (+0,3%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,22%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,4%), "ГТЛК-001Р-09" (-0,38%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,97% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R на 599,466 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 6,47% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-399R на сумму 129,362 млн рублей (номинальный объем 2 млрд рублей). Все выпуски гасятся в январе 2026 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Кроме того, Сбербанк России установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей на уровне 7% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 МСК 21 января. Прием заявок проходил с 11 января. Объем размещения облигаций был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 55 млрд рублей. Ранее Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска с 50 млрд до 70 млрд рублей. Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Ориентир премии - около 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов. Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 7-15-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 6,9% годовых. Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8% годовых. Текущая ставка купона - 10% годовых.

"Норильский никель" (MOEX: GMKN) принял решение досрочно погасить 10-летние биржевые бонды серии БО-05 объемом 15 млрд рублей. Компания разместила данные бонды в феврале 2016 года, ставка 1-го полугодового купона установлена в размере 11,6% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По бумагам предусмотрен колл-опцион через пять лет. В последний раз "Норникель" размещал рублевые облигации в октябре 2019 года. Он разместил 5-летние облигации серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей по ставке 7,2% годовых. У компании в обращении сейчас два выпуска облигаций на 40 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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