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22 января 2021 года 09:36

Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite удалось достичь новых рекордов

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite удалось достичь новых рекордов.

Оптимизм инвесторов по поводу более сильной, чем ожидалось, отчетности компаний нивелируют признаки того, что рынок труда по-прежнему не может восстановиться, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на неспокойное начало 2021 года, рынок акций США в основном продолжает расти в последние дни, все три основных индекса прибавили 2% или более с начала года. Отчасти это обусловлено ожиданиями дальнейшего восстановления экономики при новой администрации Джо Байдена, который в среду вступил в должность президента США.

На прошлой неделе Байден предложил новый пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок.

По итогам торгов в среду, после инаугурации Байдена, американские фондовые индексы достигли рекордных максимумов.

В первый же день своего президентства Байден отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, как и обещал в ходе предвыборной кампании. В том числе он подписал указ, который отменяет решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Еще одним указом Трампа, отмененным Байденом, стало решение вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату.

Трейдеры в четверг также оценивали итоги январского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность. По ее словам, экономика еврозоны, вероятно, сократилась в четвертом квартале 2020 года, а рост числа заражений коронавирусом представляет собой понижательные краткосрочные риски для экономического прогноза.

Квартальные отчеты компаний, которые превосходят ожидания аналитиков, оказывают поддержку рынкам в последние дни.

Однако экономика США по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями. Опубликованные в четверг статданные показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 26 тыс. - до 900 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 926 тыс., а не 965 тыс., как сообщалось ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 910 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 5,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,669 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Значение показателя является максимальным более чем за 14 лет, с сентября 2006 года. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,578 млн, а не 1,547 млн, как сообщалось ранее.

Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение числа новостроек в прошлом месяце на 0,2% с объявленного ранее ноябрьского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 0,8%.

В числе лидеров роста в четверг оказались акции компаний технологического сектора. Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 3,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%.

Котировки акций американской Travelers Companies Inc. повысились на 2,6%. Один из крупнейших игроков в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая увеличил чистую прибыль в четвертом квартале в 1,5 раза, а также зафиксировал небольшой рост объема собранных премий.

Акции Baker Hughes Co. (SPB: BKR) подешевели на 1,5%. Американская нефтесервисная компания в четвертом квартале 2020 года получила неожиданный скорректированный убыток, хотя ее выручка превзошла прогнозы рынка.

Цена бумаг Alcoa (SPB: AA) Corp. упала на 12,4%. Американская алюминиевая компания сократила чистый убыток в четвертом квартале на фоне роста цен на алюминий в конце прошлого года, однако предупредила о возможном ухудшении квартальных показателей.

Бумаги United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. потеряли в цене 5,7%. Американская холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, в октябре-декабре 2020 года получила чистый убыток по итогам четвертого квартала подряд.

Акции Union Pacific Corp. (SPB: UNP) подешевели на 4,7%. Американская железнодорожная компания отчиталась о превысивших прогнозы прибыли и выручке в четвертом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 12,37 пункта (0,04%) и составил 31176,01 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 1,22 пункта (0,03%) - до 3853,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 73,67 пункта (0,55%) и составил 13530,91 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне новой вспышки коронавируса в Китае и роста числа заражений в Юго-Восточной Азии.

Оптимизм по поводу внедрения вакцин от COVID-19 омрачен резким скачком новых случаев заражения в КНР, где коронавирусная инфекция была взята под контроль, пишет Associated Press.

Решением местных властей в ряде районов Пекина и некоторых других городах в пятницу началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции, сообщают местные СМИ.

По данным Государственного комитета здравоохранения КНР, за минувший четверг было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, из них девять ввезенных из-за рубежа и 94 внутри страны.

Тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.

В Индонезии фиксируют рост смертности от COVID-19. В Малайзии, Таиланде и на Филиппинах увеличилось количество заболевших коронавирусом.

Это "вызывает некоторую обеспокоенность среди инвесторов, которые после медленного старта применения вакцин в мире спорят о том, насколько быстро страны смогут вакцинировать наиболее уязвимые группы населения и начать возвращение к обычным делам", - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК опустился на 0,24%, отступив от 30-летнего максимума.

Потребительские цены в Японии в декабре упали на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, пишет Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) рухнули на 1% после падения на 0,9% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,1%.

Снижение потребительских цен в Японии в декабре составило 0,3% в помесячном выражении по сравнению с 0,5% в ноябре.

В число лидеров снижения котировок вошли акции SCREEN Holdings Co. (-3,7%) и JFE Holdings Inc. (-3,3%). Лидерами роста выступают акции Tokyo Electric Power Co. (+5,5%) и Shiseido Co. (+4,4%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 1,4%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,2%. Также дешевеют бумаги автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (-1,2%), Toyota Motor Corp. (-1%) и Nissan Motor Co. (-2,1%).

Между тем акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. прибавляют в цене 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК снизился на 0,44%, гонконгский Hang Seng - на 1,32%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в Гонконге несут акции CNOOC Ltd., которые рухнули на 5,6% после того, как индексный провайдер MSCI объявил об исключении бумаг китайской нефтяной компании из состава некоторых индексов. Ранее администрация президента США Дональда Трампа внесла CNOOC в "черный список" компаний, в которые запрещено инвестировать.

Также снижаются котировки акций производителя продуктов питания WH Group Ltd. (-4,1%) и China Petroleum & Chemical Corp. (-3,9%).

В лидерах роста оказались бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,5%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,5%), а также одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов упал на 0,27%.

Капитализаций одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. снизилась примерно на 1%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подешевели соответственно на 2,7% и на 4,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,34%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,9% и на 2,1% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне растущих сомнений инвесторов в перспективах спроса на нефть в связи с продолжающимся увеличением заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила инаугурации нового президента страны Джо Байдена.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в пятницу составляет $55,48 за баррель, что на $0,62 (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 21 января эти контракты подорожали на $0,02 (менее 0,1%) - до $56,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,47 за баррель, что на $0,66 (1,24%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне фьючерсы снизились в цене на $0,18 (0,3%) - до $53,13 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

В настоящее время основным двигателем роста цен на нефть, вероятно, является политика, "поскольку трейдеры пытаются понять, какой политики будет придерживаться администрация президента США Джо Байдена, и какими будут ее последствия", отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

"Байден уже дал понять, что будет придерживаться более строгой политики в сфере окружающей среды и ужесточит регулирование федеральных нефтепроводов, - цитирует эксперта MarketWatch. - Поскольку все это будет означать увеличение расходов для американских производителей, они могут ограничить добычу, что будет способствовать повышению цен на нефть".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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