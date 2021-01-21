Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на закрытии позиций и в ожидании новых стимулов

Москва. 21 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций и в ожидании новых стимулов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,78 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,66 руб./EUR1, подорожав на 70 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,66 копейки - до 80,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, а заметная разница в динамике обеих пар вызвана ростом евро на глобальном рынке. Евро укрепляется по итогам прошедшего в четверг заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференции его главы Кристин Лагард, в которой не прозвучало особого недовольства относительно его сильного укрепления в последнее время.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Регулятор также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции.

В этой связи, по ее словам, "многочисленные монетарные меры стимулирования остаются необходимыми для сохранения благоприятных финансовых условий в период пандемии для всех секторов экономики".

По ее словам, ослабление неопределенности и укрепление уверенности будут способствовать росту потребительских расходов и инвестиций бизнеса, что, в свою очередь, окажет поддержку экономической активности и обеспечит ценовую стабильность в среднесрочной перспективе.

При этом Лагард отметила сохранение высокой степени неопределенности, в том числе, относительно динамики развития пандемии и темпов вакцинации. ЕЦБ, по ее словам, продолжает следить за валютным курсом с точки зрения его возможного влияния на среднесрочный прогноз инфляции.

Инфляция в еврозоне близка к рекордным минимумам, при этом рост евро оказывает на нее дополнительное давление. Единая европейская валюта торгуется вблизи $1,215, тогда как до начала пандемии коронавируса была ближе к отметке $1,10.

Основное внимание участников большинства мировых площадок направлено на действия Джозефа Байдена, который накануне вступил в должность президента США. Инвесторы надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, которые ранее анонсировал Байден. Однако пока неизвестно, сможет ли он провести этот законопроект через Конгресс в его нынешнем виде без каких-либо поправок, отмечает MarketWatch.

В первый же день своего президентства Байден отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, как и обещал в ходе предвыборной кампании. В том числе он подписал указ, который отменяет решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Еще одним решением Байдена стал указ вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, рубль в четверг снижается и к доллару, и к евро. "На национальную валюту оказывают давление корректирующиеся цены на нефть и ожидание первых жестких действий в отношении России со стороны нового президента США Байдена, озвученных многократно во время его предвыборной кампании. В течение сегодняшней торговой сессии доллар укреплялся до 74 рублей. Поддержкой для рубля служит продажа российскими экспортерами валютной выручки в рамках подготовки к налоговому периоду", - отмечает Капитанов.

"Санкционные риски на данный момент все же почти игнорируются рынком, тем не менее, если администрация Джо Байдена будет придерживаться жесткой риторики в этом вопросе, то реакция в рубле не заставит себя долго ждать. При этом наш базовый сценарий предполагает, что негативный эффект будет локальным, а в отсутствии "тяжелых" новых санкций российские активы будут оставаться привлекательными, учитывая относительно высокий уровень ставок. Поэтому рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления в первом квартале", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Тем временем, Европарламент принял в четверг резолюцию в связи с арестом в РФ оппозиционера Алексея Навального, потребовав усилить ограничения в отношениях с Москвой, ввести санкции против физических и юридических лиц, прекратить строительство "Северного потока 2".

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента РФ, пропагандистов СМИ, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников, немедленно остановить реализацию проекта "Северный поток 2".

Европарламент призвал к немедленному и безоговорочному освобождению Навального и других лиц, задержанных в связи с его возвращением в Россию, осудил политически мотивированные репрессии против них, в том числе с использованием системы правосудия.

Дополнительное давление на рубль оказывает возобновление покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ 19 января купил валюту расчетами "завтра" на 7,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора, опубликованных в четверг. Ранее, 20 января, ЦБ отразил покупку валюты с расчетами 19 января на сумму 14,2 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Минфин РФ спустя 10 месяцев вернулся к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Так, объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 15 января по 4 февраля будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей.

До этого осуществлялись продажи валюты. Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля, по завершении упреждающих, которые стартовали 10 марта.

Банк России по поручению Минфина проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году - $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи.

Котировки нефти эталонных марок отыграли часть потерь вечером в четверг, но продолжают снижаться на опасениях возможного уменьшения мирового спроса на энергоносители, которые усилились на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг снизилась на 0,11% - до $56,02 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,23% - до $53,19 за баррель.

"Планы по масштабным стимулам экономики США играют в плюс сырью, но мы считаем этот фактор уже полностью учтенным текущими ценами. Ухудшение ситуации с коронавирусом и вынужденные новые ограничения заставляют переоценивать перспективы быстрого восстановления спроса на энергоносители. При этом риски по росту предложения остаются актуальными. Мы полагаем, что нефть Brent сегодня-завтра будет плавно снижаться, возвращаясь в диапазон $50-55 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 января на 1,44 копейки, до 73,3694 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,06 копейки, до 88,9677 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 12,93 копейки по отношению к среде и составил 73,5526 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 15,36 копейки и составил 73,62 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 468,2 млн, из которых $748,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 719,938 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 13,27 копейки, до 89,2084 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 32,07 копейки и составил 89,3668 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR566,654 млн, из которых EUR193,621 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR373,033 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 4,6%. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,68%, 4,89% и 4,88% годовых соответственно.